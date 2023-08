Mais de 40 casais oficializam união no 5º Casamento Comunitário Agrário celebrado no TJPA

Sorrisos, lágrimas e muita emoção marcaram o dia do tão esperado “sim” para 42 casais que oficializaram a união, na manhã desta sexta-feira (25), durante a 5ª edição do Casamento Comunitário, promovido pela Ouvidoria Agrária, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). Com roupa de gala, buquê de flores, véu e grinalda, assim como manda o figurino, os noivos e noivas participantes oficializaram o amor no auditório da ouvidoria, na Casa Amarela I, no bairro da Cremação, em Belém.

Por volta das 9h, os casais da primeira turma já estavam concentrados para a entrada triunfal no auditório da ouvidoria. A ansiedade e a alegria eram perceptíveis nos rostos dos noivos, e o tempo parecia não passar. Diante do altar, o alívio. Os noivos, que esperavam tanto por este momento, trocaram finalmente os votos, e colocaram as alianças.

Ao todo, 42 casais que oficializaram a união, na manhã desta sexta-feira (25), no auditório da ouvidoria, na Casa Amarela I, no bairro da Cremação, em Belém (Thiago Gomes/O Liberal)

O casal Jonathan Silva, 33 anos, e Vitória Santos, 23 anos, que vieram do município de Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belém (RMB), oficializaram a união, concretizando o amor que sentem um pelo outro. Após a cerimônia, o noivo expressou a importância desse momento para ele e sua noiva: “É motivo de muita felicidade. Primeiro, porque Deus preparou esse casamento, é uma realização dele para a nossa vida. Hoje ele me fez feliz por estar do lado da Vitória, para eu poder cuidar dela e ela poder cuidar de mim”, disse Jonathan.

Jonathan Silva, 33 anos, e Vitória Santos, 23 anos, vieram de Santa Bárbara para oficializar a união (Thiago Gomes/O Liberal)

Maria Macêdo, 30 anos, e Eliel Santos, 29 anos, oriundos do distrito de Outeiro, que estão juntos há mais de 4 anos, ao saberem do casamento comunitário não perderam a oportunidade de oficializar a união. “Primeiramente, somos gratos a Deus! É muito bom podermos oficializar a nossa união, estamos alegres, eu estou feliz por esse momento, essa oportunidade na nossa vida. Somos jovens, temos uma vida toda pela frente, estamos muito felizes”, comentou a noiva.

O desembargador Mairton Carneiro explicou que a ação social promovida pela pela Ouvidoria Agrária tem como objetivo criar um vínculo familiar para que os casais se fixem no campo: “Essa é a grande sacada do Casamento Comunitário Agrário. Porque, fixando o homem no campo, tendemos aqui, na Ouvidoria Agrária, conforme o nosso projeto Revolução Agrária, fazer com que fique mais difícil da pessoa se desfazer do seu terreno, do seu lote, que porventura tenha sido doado pelo Incra, pela União, Estado ou Município. E, sendo assim, terminam-se as invasões e ocupações ilícitas que estavam sendo feitas no Pará”.

Além de proporcionar a troca de votos e o compromisso de amor eterno, o evento emitiu os documentos de identificação dos casais, garantiu fotógrafos, bolo, doces e salgados, e ainda distribuiu cestas básicas aos participantes. Segundo o TJPA, a ação social faz parte do projeto Revolução Agrária, que tem como finalidade regularizar o estado civil dos casais que vivem em união estável, proporcionando a inclusão social e o fortalecimento dos vínculos familiares.

O projeto contou com a parceria do Cartório de Registro Civil do 2º Ofício Guedes de Oliveira, Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará (Anoreg) e Governo do Estado. A 6ª edição do Casamento Comunitário está prevista para dezembro deste ano.