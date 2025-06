Casa do Idoso retoma eventos em Belém e já registra mais de atendimentos 1,6 mil por semana

A Casa do Idoso, localizada na avenida Gov. José Malcher, no bairro de Nazaré, em Belém, voltou a funcionar. Em apenas duas semanas após a retomada dos atendimentos em tempo integral, a unidade passou a realizar uma média de 1.650 atendimentos semanais, com serviços como acompanhamento médico, psicológico, fisioterapêutico, entre outros especializados. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para marcar o Dia Mundial de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado no domingo (15), a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promoveu nesta segunda-feira (16) um circuito de palestras que reuniu dezenas de idosos atendidos na unidade.

A programação abordou temas sensíveis e urgentes, como violência financeira, violência psicológica e os caminhos para denúncias e acolhimento em casos de agressão. A médica geriatra da unidade, Dra. Nádia Vinagre, foi uma das palestrantes e destacou a importância de os idosos reconhecerem situações de abuso.

A delegada Vanessa Macedo, titular da Delegacia de Proteção ao Idoso, também participou do encontro, reforçando que todo tipo de violência contra a pessoa idosa deve ser denunciado. Já o advogado Américo Leal, da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Pará, fez um alerta importante: “Muitas vezes, a violência começa quando o idoso nem sabe que tem aquele direito ou para onde recorrer. Vejo com entusiasmo o esforço da Prefeitura de Belém em promover políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Essa iniciativa já é um ótimo recomeço”, destacou.

Casa do Idoso volta a ser referência em acolhimento e cuidado

A atual gestão municipal tem ampliado o olhar para políticas voltadas à população idosa. Mais de 11 mil idosos estão cadastrados e ativos na Casa do Idoso. A expectativa é de crescimento na procura, já que os moradores da região voltaram a enxergar na unidade um espaço de referência e acolhimento.

Moradora do bairro, Carmita Paredes, de 74 anos, não esconde a emoção ao contar como era o cenário antes da retomada: “Antes era uma tristeza. Tudo escuro, sem médicos, sem pacientes. Eu cheguei a pensar em desistir. Mas agora tá tudo mudando. Já voltei a fazer acompanhamento da tireoide, da pressão e até marquei dentista. A Casa do Idoso tá voltando a ser o que era antes: um lugar de cuidado”, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas.

Cuidado com a saúde emocional também é prioridade

Para a diretora da Casa do Idoso, Sofia Couto, os números são importantes, mas o impacto emocional e social das ações é ainda mais relevante: “Muitos chegam aqui com depressão, sem ânimo, tomando muita medicação. Mas só de estarem juntos, de conversarem, de se sentirem acolhidos, alguns já começam a melhorar. Esses eventos que estamos retomando — como o do Dia das Mães, as palestras temáticas, e agora a festa junina que vem aí — têm um papel fundamental na saúde emocional deles. Aqui não é só atendimento médico, é cuidado com o ser humano”, concluiu a gerente.

Como funciona o atendimento na Casa do Idoso

A população idosa de Belém, com 60 anos ou mais, conta com atendimento especializado na Casa do Idoso, referência em cuidados integrados de saúde. Para ter acesso aos serviços, o idoso deve ser encaminhado por um médico das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou da Estratégia Saúde da Família (ESF) de seu bairro.

O espaço oferece uma ampla gama de especialidades médicas, incluindo:

Geriatria

Cardiologia

Reumatologia

Psiquiatria

Neurologia

Urologia

Ortopedia

Endocrinologia

Dermatologia

Gastroenterologia

Além disso, a unidade disponibiliza atendimentos de fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, terapia ocupacional, farmácia básica e assistência social, promovendo saúde integral e qualidade de vida.

Como se cadastrar para atendimento

Para realizar o cadastro na unidade, é necessário apresentar:

Cópia do documento de identidade

Comprovante de residência

Encaminhamento médico emitido pela UBS ou pela equipe da ESF da área de residência

Após o cadastro, o idoso passa a ter acesso a todos os serviços oferecidos, em um ambiente acolhedor, preparado para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida na melhor idade.