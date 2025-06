Homem é preso após transportar corpo do avô em cadeira de rodas para pedir dinheiro

Um homem identificado como Romulo Alves da Costa, de 42 anos, foi preso na tarde do último sábado (7), após ser flagrado transportando o corpo do avô em uma cadeira de rodas pelas ruas do Centro de Manaus (AM). O idoso era José Pequenino da Costa, de 77 anos.

De acordo a Polícia Civil, Romulo usava o avô para pedir dinheiro na Avenida Eduardo Ribeiro. O homem foi flagrado quando pedestres perceberam que o idoso não se movia e aparentava estar morto.

A perícia constatou que a morte não ocorreu no local e que o idoso já estava morto há algumas horas, pois o corpo apresentava rigidez cadavérica. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a exames.

O neto do idoso foi detido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde prestou depoimento. Após o caso ter repercutido, outros familiares de José Pequenino foram até a delegacia. Um deles contou que Romulo chegou a ser registrado como filho pelo idoso. Ele ainda disse que o investigado é usuário de drogas e que havia saído recentemente da prisão. O avô o acolhia sempre que necessário.

O parente também informou que o idoso fazia tratamento nos rins e usava bolsa coletora. Há alguns meses, Romulo disse que levaria o avô para visitar alguns parentes e, depois disso, ambos não foram mais vistos.

A Polícia Civil segue investigando o caso.