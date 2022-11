Carta da Amazônia feita em Belém serve de texto motivacional para redação do Enem

No último domingo (13), a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que teve como tema os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", usou a Carta da Amazônia 2021, documento produzido durante o Encontro Amazônico da SocioBiodiversidade, que aconteceu entre os dias 18 a 20 de outubro, em Belém, como texto de apoio aos alunos.

Dos quatro itens de referência aos candidatos da prova, o último material apresentava a carta manifesto direcionada aos líderes mundiais e agentes econômicos participantes da COP26, reivindicando a defesa e a proteção dos territórios. Veja:

Textos de apoio do ENEM 2022. (Foto: Reprodução)

"A carta é bem clara quando afirma que sem deter a destruição da floresta Amazônica será impossível deter as mudanças climáticas. Ela também é bem clara ao dizer que não é possível deter a destruição da floresta sem deter os ataques nos territórios dos povos originários", disse o coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Belém, Luiz Arnaldo Campos. Leia um trecho do documento:

Trecho da Carta da Amazônia 2021. (Foto: Reprodução)

O ENEM é o principal meio avaliativo para candidatos ingressarem nas instituições públicas e privadas de ensino superior. No próximo domingo (20), os alunos seguem com a segunda prova do exame, direcionada aos conhecimentos de química, física e biologia.

