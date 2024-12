Cantata de Natal do MPPA apresenta mais de 10 corais gratuitamente na Cidade Velha

Apresentações de mais de dez corais animaram a noite desta quarta-feira (18/12), no bairro da Cidade Velha, em frente ao Ministério Público do Estado Pará (MPPA), com a Cantata de Natal 2024. O evento foi gratuito em frente a sede do MPPA, localizada na rua João Diogo. A frente do prédio-sede da instituição também foi iluminada. O evento voltou a ser realizado após um hiato de 11 anos.

O Procurador-Geral de Justiça (PGJ) do Estado do Pará, Cesar Mattar Jr., ressaltou que o retorno do evento foi um resgate histórico de uma tradição do Ministério Público. "É o encerramento antes das atividades do Ministério Público e uma demonstração mais uma vez que o MP precisa estar próximo da comunidade e da sociedade em todos os sentidos, não somente no dia-a-dia do nosso trabalho, do nosso mundo, mas também nos aspectos culturais, artísticos, mostrando que está aberto a todas as demandas sociais. É um momento muito bacana e bonito que estamos promovendo mais esse resgate do Ministério Público do Estado do Pará", enfatizou.

VEJA MAIS



O evento abriu com a apresentação da banda de música da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e com o coral das crianças Meninos Cantores de Santa Terezinha. A professora Débora Azevedo, maestrina do coral do Preventório de Santa Terezinha, esteve a frente das 20 crianças de seis a doze anos que se apresentaram. Segundo ela, trabalhar música com as crianças desenvolve várias habilidades dos pequenos.

"Esse trabalho é muito visível com as crianças. Quando se estuda música, que é uma das artes mais completas que existe, então ela transforma mesmo. Ela traz o ritmo, a criança tem mais concentração, traz o ritmo, a disciplina, a responsabilidade de querer fazer", ressaltou.

A autônoma Cristiane Moraes, de 37 anos, foi acompanhar a filha Bruna Vitória Moraes, de 10 anos, cantar no coral do Preventório de Santa Terezinha. Ela ficou feliz em acompanhar a filha em um momento tão importante. "É muito importante eu estar com ela, porque às vezes a gente deixa passar uma coisinha que para a gente não pode ser importante, mas para eles é. Esse evento fica um marco na vida deles", assegurou.

O Coral do Ministério Público do Estado do Pará como anfitrião, sob regência do maestro Anselmo Costa, foi o segundo a se apresentar. "Todo o movimento de coral em Belém faz com que a gente represente toda a nossa cultura do canto do Estado do Pará. A importância é trazer os corais, unir corais para que a gente consiga fazer um movimento bem maior. O Ministério Público abraça toda essa parte cultural não só com os corais como o ballet e a banda da Polícia Militar para fazer um musical grande e trazer ao povo paraense um momento de lazer", destacou o maestro Anselmo Costa.

O coral misto é formado por 25 servidores do MPPA. Uma das participantes é a servidora Elizabeth Santos, de 50 anos, que está há quase 30 anos no coral. "O cantar traz paz. Traz um bem-estar cantar para mim é exaltar, é louvar, a gente se sente muito bem, muito feliz, e muito leve em fazer esse tipo de atividade", falou.

Também houve apresentações dos corais “Ecos do Pará” (Igreja da Santíssima Trindade), AABB/FENAB Júlia Mousinho, o Coro Sinfônico de Belém, o Coral da Assembleia de Deus, e o Coral Saúde e Vida Maria Helena Franco (Santa Casa de Misericórdia do Pará) – além dos madrigais da EMUFPA, UEPA, João Bosco Castro e Santo Antônio de Lisboa. Além disso, apresentação do Studio de Danças por Lucinha Azeredo.