O Liberal chevron right Belém chevron right

VÍDEO: canal da Doca vira 'piscina' e crianças mergulham em água suja

Vídeos nas redes sociais mostram jovens pulando no canal do Parque Linear da Doca durante maré alta e chuva intensa em Belém

Hannah Franco

O canal da avenida Visconde Souza Franco (Doca), em Belém, virou cenário de alagamento e banho improvisado durante a maré alta registrada na última quinta-feira (5). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram crianças e adolescentes mergulhando na água acumulada no canal que integra o Parque Linear da Doca.

[instagram=DVi5eBuDrRu]

As imagens foram gravadas durante a chuva e mostram os jovens pulando e nadando na água do canal. No registro, é possível ver que o local está completamente cheio, com a água também ocupando as margens do canal e parte das ruas próximas.

A situação ocorreu em meio ao período de chuvas intensas que atingem Belém. A capital paraense já registrou mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, cenário que provocou alagamentos, transtornos no trânsito e preocupação em diferentes áreas da cidade.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belém acumulou 149,2 milímetros de chuva nos cinco primeiros dias de março, sem considerar os dados da segunda-feira (2), quando houve falha nos medidores.

Somente nas últimas 24 horas avaliadas, as estações meteorológicas registraram volumes entre 43,8 mm e 63 mm, sendo o maior índice medido na estação localizada no bairro Castanheira.

