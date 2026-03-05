Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém registra mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, revela Inmet 

A previsão é que as chuvas continuem em Belém, porém com menor intensidade e duração nos próximos dias, segundo o meteorologista José Raimundo Abreu

O Liberal
fonte

Belém registra mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, revela Inmet. (Foto: Ary Souza | Arquivo O Liberal)

Belém registra mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, cenário que tem provocado alagamentos, transtornos no trânsito e preocupação em diversas áreas da capital paraense. O acumulado de precipitação também se repete em várias regiões do estado, levando municípios a decretarem situação de emergência por causa dos impactos do inverno amazônico.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital paraense já acumula 149,2 milímetros de chuva nos cinco primeiros dias de março, sem contar os dados da segunda-feira (2), quando houve falha nos medidores. Somente nas últimas 24 horas, as estações meteorológicas registraram volumes entre 43,8 mm e 63 mm, sendo o maior índice medido na estação do bairro Castanheira.

A previsão é que as chuvas continuem em Belém, porém com menor intensidade e duração nos próximos dias, segundo o meteorologista José Raimundo Abreu.

Chuvas intensas atingem quase todo o Pará

Segundo o meteorologista, cerca de 90% do território paraense está sob influência de sistemas atmosféricos que favorecem chuvas intensas, como a Zona de Convergência Intertropical, combinada com a Zona de Convergência do Atlântico Sul e a Alta da Bolívia.

Esses fenômenos estão provocando volumes elevados de chuva em várias regiões do estado.

O município de Bragança, no nordeste do Pará, registra até o momento o maior volume de precipitação do estado, com 385 milímetros acumulados apenas nos cinco primeiros dias de março.

Os maiores registros ocorreram no domingo (1º), com 146,5 mm, e na quarta-feira (4), quando o índice chegou a 128,8 mm.

Municípios decretam situação de emergência

Os impactos das chuvas já levaram sete municípios do Pará a decretarem situação de emergência em 2026. Os dados são do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).

Os municípios são:

•Óbidos

•Ananindeua

•Portel

•Novo Repartimento

•Bannach

•Pacajá

•Bragança

O Governo Federal já reconheceu oficialmente a situação de emergência em Bragança e Ananindeua, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

Com o reconhecimento federal, os municípios ficam aptos a solicitar recursos da União para ações de defesa civil, incluindo assistência humanitária às famílias atingidas e investimentos na recuperação de áreas afetadas.

Mais de 9 mil pessoas afetadas em Bragança

Em Bragança, um dos municípios mais impactados, 9.193 pessoas já foram diretamente atingidas pelas chuvas, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Entre os casos mais graves, há 396 pessoas desalojadas e 76 desabrigadas, enquanto 8.721 moradores foram afetados por alagamentos.

O município já recebeu kits de higiene, kits dormitório e água potável enviados pelo Governo do Estado para apoiar as famílias atingidas.

Danos também atingem Xinguara

No sul do Pará, o município de Xinguara também registrou danos provocados pelas chuvas. O volume de água abriu uma cratera no quilômetro 98 da rodovia BR-155, entre Xinguara e Rio Maria, uma das principais vias de acesso à cidade.

A situação provocou a interdição do tráfego no local e levou a prefeitura a iniciar o levantamento dos danos causados pelas chuvas. A expectativa é que o município decrete estado de calamidade pública ainda nesta semana.

Equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas mais vulneráveis e realizando o mapeamento das famílias atingidas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belém registra mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, revela Inmet 
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

ajude!

Eletricista é baleado no Guamá e família pede doação de sangue em campanha; colabore!

Diante da gravidade do quadro, parentes e amigos iniciaram uma mobilização nas redes sociais e entre moradores da região

25.02.26 15h06

BUSCA

Morte de protetora em Belém deixa 60 gatos castrados à espera de adoção

Todos os felinos disponíveis já passaram pelo processo de castração e os novos tutores contarão com suporte veterinário

21.02.26 12h02

Afeto por encomenda

Com foco em experiências, mercado de surpresas personalizadas se expande em Belém

Profissionais do setor relatam aumento na demanda por serviços que vão desde ambientações românticas até cestas e presentes exclusivos

15.02.26 6h30

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

Maré alta em Belém: confira os horários a partir desta terça-feira (3)

Moradores de áreas próximas a igarapés, canais e regiões sujeitas à influência das marés devem redobrar a atenção, principalmente nos horários indicados

02.03.26 22h19

CARNAVAL 2026

VÍDEO: Destaque da Acadêmicos da Pedreira cai de carro alegórico na Aldeia Amazônica, em Belém

Integrante da escola de samba foi atendido logo após o incidente na sexta-feira (27) e passa bem, informou a liga das agremiações

01.03.26 16h01

DESLIZAMENTO

Deslizamento de terra atinge 8 casas e afeta 40 famílias no 'Recanto Verde', distrito de Icoaraci

Uma casa ficou completamente destruída e sete foram diretamente afetadas, informou a prefeitura

02.03.26 8h19

é tetra!

Associação Carnavalesca Bole-Bole é a campeã do Carnaval 2026 de Belém

O resultado foi conhecido nesta terça-feira (3), durante a apuração realizada na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira

03.03.26 20h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda