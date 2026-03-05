Belém registra mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, revela Inmet 

Belém registra mais de 24 horas de chuva quase ininterrupta, cenário que tem provocado alagamentos, transtornos no trânsito e preocupação em diversas áreas da capital paraense. O acumulado de precipitação também se repete em várias regiões do estado, levando municípios a decretarem situação de emergência por causa dos impactos do inverno amazônico.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital paraense já acumula 149,2 milímetros de chuva nos cinco primeiros dias de março, sem contar os dados da segunda-feira (2), quando houve falha nos medidores. Somente nas últimas 24 horas, as estações meteorológicas registraram volumes entre 43,8 mm e 63 mm, sendo o maior índice medido na estação do bairro Castanheira.

A previsão é que as chuvas continuem em Belém, porém com menor intensidade e duração nos próximos dias, segundo o meteorologista José Raimundo Abreu.

Chuvas intensas atingem quase todo o Pará

Segundo o meteorologista, cerca de 90% do território paraense está sob influência de sistemas atmosféricos que favorecem chuvas intensas, como a Zona de Convergência Intertropical, combinada com a Zona de Convergência do Atlântico Sul e a Alta da Bolívia.

Esses fenômenos estão provocando volumes elevados de chuva em várias regiões do estado.

O município de Bragança, no nordeste do Pará, registra até o momento o maior volume de precipitação do estado, com 385 milímetros acumulados apenas nos cinco primeiros dias de março.

Os maiores registros ocorreram no domingo (1º), com 146,5 mm, e na quarta-feira (4), quando o índice chegou a 128,8 mm.

Municípios decretam situação de emergência

Os impactos das chuvas já levaram sete municípios do Pará a decretarem situação de emergência em 2026. Os dados são do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).

Os municípios são:

•Óbidos

•Ananindeua

•Portel

•Novo Repartimento

•Bannach

•Pacajá

•Bragança

O Governo Federal já reconheceu oficialmente a situação de emergência em Bragança e Ananindeua, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

Com o reconhecimento federal, os municípios ficam aptos a solicitar recursos da União para ações de defesa civil, incluindo assistência humanitária às famílias atingidas e investimentos na recuperação de áreas afetadas.

Mais de 9 mil pessoas afetadas em Bragança

Em Bragança, um dos municípios mais impactados, 9.193 pessoas já foram diretamente atingidas pelas chuvas, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Entre os casos mais graves, há 396 pessoas desalojadas e 76 desabrigadas, enquanto 8.721 moradores foram afetados por alagamentos.

O município já recebeu kits de higiene, kits dormitório e água potável enviados pelo Governo do Estado para apoiar as famílias atingidas.

Danos também atingem Xinguara

No sul do Pará, o município de Xinguara também registrou danos provocados pelas chuvas. O volume de água abriu uma cratera no quilômetro 98 da rodovia BR-155, entre Xinguara e Rio Maria, uma das principais vias de acesso à cidade.

A situação provocou a interdição do tráfego no local e levou a prefeitura a iniciar o levantamento dos danos causados pelas chuvas. A expectativa é que o município decrete estado de calamidade pública ainda nesta semana.

Equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas mais vulneráveis e realizando o mapeamento das famílias atingidas.