Campanha 'Troque sua Pipa por uma Bola' fez 500 trocas em Belém nesta terça-feira (23)

Na manhã desta terça-feira (23), 500 pipas foram trocadas pelo mesmo número de bolas em uma campanha realizada pelo Aeroporto Internacional de Belém nas comunidades Pratinha I e II. A iniciativa correspondeu à campanha 'Troque sua Pipa por uma Bola' e teve como objetivo conscientizar sobre os perigos de empinar pipas no entorno do aeroporto.

Sob a gestão da Norte da Amazônia Airports (NOA), o Aeroporto Internacional de Belém realizou a troca gratuita de cerca de 500 pipas pela mesma quantidade de bolas, brinquedos que não apresentam riscos à segurança dos voos.

Campanha 'Troque uma pipa por uma bola', do Aeroporto Internacional de Belém. (Divulgação / NOA Airports)

Por meio de um carro de som, moradores das comunidades Pratinha I e II, localizadas nas proximidades do sítio aeroportuário, receberam orientações sobre a campanha e foram recebidos pela equipe da concessionária para a substituição dos itens.

De acordo com Rodrigo Garcia, superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, é comum que a prática de empinar pipas aumente no período das férias escolares.

"Empinar pipas pode parecer uma brincadeira inofensiva, mas nosso objetivo é conscientizar a população sobre os riscos que essa prática pode representar para a segurança dos voos. Acreditamos que o projeto permite a criação de uma cultura de segurança operacional entre os moradores do entorno de forma descontraída", avalia.