Mulheres do Aurá podem se inscrever em formação sobre alimentação vegetal

Dar a oportunidade de aprender a utilizar vegetais para produzir marmitas para melhorar a alimentação em suas casas e, quem sabe, empreender, é o intuito do Projeto Prato Verde, que está com inscrições abertas para 50 mulheres do bairro do Aurá, em Ananindeua.

VEJA MAIS

As inscritas poderão aprender gratuitamente com o projeto da Organização Não-Governamental (ONG) Pará Solidário como produzir com ingredientes vegetais acessíveis e com sabores amazônicos. As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 5 de agosto e as aulas começam a partir do dia 10. O único requisito para participar é residir no entorno do Lixão do Aurá.

As duas oficinas serão realizadas pelas chefs Patricia Lio e Úrsula Ferro, na sede da ONG Pará Solidário, localizada na avenida União, nº 106, bairro de Água Lindas, em Belém. O projeto foi selecionado pelo Edital de Cultura Alimentar – Lei Paulo Gustavo.

Patrícia e Úrsula desenvolvem há 7 anos um trabalho com alimentação vegetal, e destacam a importância do protagonismo vegetal no prato para a saúde humana e do meio ambiente.

“Entendemos que o sistema alimentar hoje prioriza produtos de origem animal, em detrimento dos impactos que geram na saúde humana e nas questões climáticas. E oportunizar vivências alimentares que dão visibilidade a alimentação saudável, que também se interessa por ingredientes e saberes que fazem parte da cultura alimentar, são temáticas que falam muito do que acreditamos como projetos que melhoram a qualidade de vida das pessoas como um todo”, explicou Patrícia.

A chef ressalta que, com o conhecimento, as alunas poderão melhorar a alimentação das suas famílias e também abrir seus negócios. “A ideia é incrementar o dia a dia e os negócios com alimentação saudável e que também converse com tema atual, a sustentabilidade, focando nos ingredientes que elas já estão habituadas. Vamos focar na possibilidade de empreenderem com essa culinária, mas também usarem esses conhecimentos na alimentação do cotidiano das famílias. O conhecimento pode ser usado da forma que for melhor para realidade delas”, assegura.

Além das aulas, o projeto ainda fará o perfil da economia familiar local, com foco na produção e a comercialização, com Francisco Fortes, especialista em Organização Social e Produtiva de Comunidades e Economia Criativa. O projeto recebe apoio institucional da ONG Pará Solidário, Moinho Central e Frank VegCasa. Também será produzido um podcast contando a história e os principais resultados, com entrevistas com chefs, especialistas em cultura alimentar, alunas e nutricionista.

“Estamos muito felizes e a expectativa grande é de trocas maravilhosas. Além de oficina, teremos uma vivência, com roda de conversa, com o Francisco Fortes, especialista em Organização Social e Produtiva de Comunidades e Economia Criativa, o Frank da Veg Casa, que faz um lindo trabalho de empreendorismo social, a nutrionista Carolina Salles, dando dicas de alimentação saudável”, afirma Patrícia.

As aulas serão gravadas e disponibilizadas no Youtube ainda no segundo semestre de 2024. O lançamento será divulgado nas redes sociais das chefs Patricia Lio (@conversaverde) e Úrsula Ferro (@ayacomidas).

SERVIÇO

Prato Verde - Formação em Culinária Vegetal

Inscrições: até o dia 5 de agosto

DATA: 10 de agosto de 2024

HORA: 10h às 18h

Local: Sede Pará Solidário do Aurá, Av. União, 106 - Água Lindas, Belém –PA

Contato: (91) 98642-1890