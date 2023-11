Casal encontra no desemprego oportunidade de empreender e encantar adultos e crianças

Quando o casal Orlando Gonçalves e Edilene da Silva foi surpreendido com a demissão de Orlando, surgiu a oportunidade de empreender. Foi quando eles criaram, em 2015, a Unidunitê Kids, empresa de guloseimas e brinquedos infantis para festas. A ideia nasceu da possibilidade de enriquecer os eventos infantis com barraquinhas de guloseimas e brinquedos.

Nas barracas, crepes, mini pizzas, mini hambúrgueres, mini churros, mini hot dog, batata frita, algodão doce e pipocas são oferecidos. Já os brinquedos, iam de pula-pula a casinha de bolinhas e até mini tobogã, fazendo com que crianças e adultos encontrassem, além da diversão, o prazer de estar em família e com os amigos.

"O nosso diferencial é que, além de tudo ser providenciado com muito amor, nós levamos guloseimas feitas na hora com as nossas máquinas de preparar os alimentos, tudo quentinho", destaca Edilene. Como ela informa, a empresa proporciona empregos para oito monitores.

O foco da Unidunitê Kids é atender bem todos os públicos, desde a criança de colo até os vovôs e vovós. "Prezamos pela oferta de produtos de qualidade, assim como a pontualidade, pois eventos são especiais e merecem o melhor atendimento", destaca Edilene. "Eu amo o que faço, e o que é muito importante é o feedback do cliente no outro dia. São os clientes que fazem a Unidunitê Kids", complementa.

As lições de vida assimiladas por Edilene e Orlando ao longo da trajetória da Unidunitê Kids retroalimentam a empresa. Isso porque o casal entende que desde o começo da empresa, com apenas a primeira máquina de crepe e de algodão doce, o empenho é fundamental para se manter o negócio. Essa seriedade e disposição mantêm a empresa no mercado, com amplas possibilidades de aumentar seus serviços e produtos ao público em geral. Afinal, Edilene e Orlando também gostam muito de calor humano, guloseimas e brinquedos. Contatos em: 98030-7454 e @_unidunite_kids.