Redes sociais expandem vendas de balões de festas, diz empreendedora em Belém

Coloridos ou temáticos, os balões transformam o visual de qualquer decoração. Em Belém, o produto vem ganhando destaques e quem trabalha no segmento de decorações, como a empresária Sheila Damasceno, assegura que os balões caíram no gosto dos apaixonados por festas e encantam crianças e adultos.

“Hoje, vejo a arte com balões essencial em vários segmentos. Trabalhamos não somente com festas infantis mas também com as festas adultas, casamentos. Temos uma grande quantidade de profissionais na área aqui em Belém, e, no interior, somos convidados pelos decoradores para darmos orientações sobre como trabalhar com balões, pois ainda é um ramo um pouco escasso nos municípios”, afirma a empresária.

Sheila atua há quase 30 anos no setor de festas, com decoração de balões. “Trabalhamos com balões biodegradáveis com todos os tipos de esculturas, arcos, os chamados balões desconstruídos e qualquer coisa relacionada a balões”, conta ela sorrindo.

Redes sociais impulsionam o negócio de balões

"São quase 30 anos realizando sonhos dos clientes, alguns, eu fiz desde o primeiro aninho e agora eles já estão com 20 ,25 anos. Hoje com as redes sociais o mercado se expandiu bastante. No nosso segmento o cliente tem muito mais segurança em contratar um serviço com balões devido já termos uma história, que é mostrada dia a dia no Instagram, Facebook e principalmente, no WhatsApp", disse ela.

Sheila pondera, no entanto, que o maior desafio do mercado de balões atualmente, em Belém, é a falta de cursos e oficinas para novos aprendizes. “Tenho 41 anos de idade, minha família é constituída de seis irmãos e todos atuam na mesma área, somos uma família pioneira na arte com balões”.

"Posso dizer que sou uma pessoa totalmente realizada como profissional e sou muito grata por cada cliente e amigos que a minha profissão me deu”, afirmou Sheila Damasceno, proprietária da empresa ‘Balões Damasceno’, na travessa Timbó, no bairro do Marco, em Belém. "Vamos a qualquer local para fazermos nosso trabalho”, completou ela.