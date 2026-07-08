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Campanha do Aeroporto de Belém realiza troca de pipas por bolas nesta sexta-feira (10)

Empinar pipas pode causar impactos à aviação e comprometer pousos e decolagens

Ayla Ferreira*
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A expectativa é de que cerca de 500 bolas sejam disponibilizadas no ato de recolhimento das pipas. (Foto: Divulgação | NOA)

Com a chegada do mês de julho e das férias escolares, muitas crianças e jovens aproveitam o momento para brincadeiras como empinar pipas. No entanto, quem mora nas proximidades de aeroportos precisa ter um cuidado maior, por conta do risco de impactos à aviação e o comprometimento de pousos e decolagens. Pensando nisso, o Aeroporto Internacional de Belém vai promover na próxima sexta-feira (10) mais uma edição da tradicional campanha "Troque sua Pipa por uma Bola".

A ação incentiva a troca voluntária dos itens por bolas, com foco na segurança das operações aéreas, além de promover a conscientização sobre o tema. A ação será realizada do bairro Pratinha II, localizado nas proximidades do sítio aeroportuário, onde equipes da concessionária percorrerão as ruas orientando moradores, crianças e adolescentes sobre os impactos que a atividade pode causar à aviação.

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Os colaboradores da Norte da Amazônia Airports (NOA) seguirão em veículos em um percurso pré-definido nas seguintes ruas: passagem John Engelhard, Passagem Samaúma, Rua Doroth, Rua Adrielly, Rua Bianca, Rua Paulo Fontelles, com encerramento na Rua do Muro.

A expectativa é de que cerca de 500 bolas sejam disponibilizadas no ato de recolhimento das pipas. Além de promover a conscientização, a campanha visa fortalecer o relacionamento entre o aeroporto e as comunidades vizinhas, por meio de incentivo a práticas seguras, o que contribui para a prevenção de ocorrências que possam comprometer pousos e decolagens.

Veja como trocar

Campanha "Troque sua Pipa por uma Bola"

Data: 10 de julho de 2026 (sexta-feira)

Percurso: Passagem John Engelhard, Passagem Samaúma, Rua Doroth, Rua Adrielly, Rua Bianca, Rua Paulo Fontelles, com encerramento na Rua do Muro.

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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