Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

FGV: IPC-S desacelera para 0,31% na 1ª quadri de julho, após alta de 0,36% no fim de junho

Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Despesas Diversas (1,30% para 0,79%), Cuidados Pessoais (0,50% para 0,46%), Alimentação (0,47% para 0,01%) e Vestuário (-0,52% para -0,53%)

Estadão Conteúdo
fonte

Supermercado em Belém. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) da Fundação Getulio Vargas desacelerou para 0,31% na primeira quadrissemana de julho, após alta de 0,36% no encerramento de junho. O índice acumula agora avanço de 4,26% nos últimos 12 meses.

Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Despesas Diversas (1,30% para 0,79%), Cuidados Pessoais (0,50% para 0,46%), Alimentação (0,47% para 0,01%) e Vestuário (-0,52% para -0,53%).

Em contrapartida, ganharam força: Comunicação (0,02% para 0,84%), Educação, Leitura e Recreação (0,37% para 0,58%), Habitação (0,37% para 0,44%) e Transportes (0,10% para 0,16%).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Presidente do Fed diz estar mais otimista com inflação devido à queda nos preços da energia]]

[[(standard.Article) BV: preço de automóveis usados sobe 0,57% em junho; alta em 12 meses (6,87%) supera inflação]]

Influências

As maiores influências que puxaram o índice para baixo partiram de etanol (-3,58% para -2,80%), café em pó (-2,26% para -2,06%), tomate (-4,80% para -1,89%), maçã (-4,00% para -4,65%) e arroz (-0,48% para -2,21%).

Na outra ponta, puxaram o índice para cima passagem aérea (2,84% para 5,21%), serviços bancários (2,18% para 1,33%), tarifa de eletricidade residencial (0,83% para 0,94%), combo de telefonia, internet e TV por assinatura (0,00% para 2,33%) e empregado(a) doméstico(a) (0,63% para 0,92%).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FGV/IPC-S/JULHO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

geração de negócios

Pará Negócios Experience reúne empreendedores em Belém

Evento busca fortalecer conexões e antecipa oportunidades para a Feira Pará Negócios

08.07.26 9h49

INFLAÇÃO

FGV: IPC-S desacelera para 0,31% na 1ª quadri de julho, após alta de 0,36% no fim de junho

Houve moderação em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S nesta leitura: Despesas Diversas (1,30% para 0,79%), Cuidados Pessoais (0,50% para 0,46%), Alimentação (0,47% para 0,01%) e Vestuário (-0,52% para -0,53%)

08.07.26 8h47

PETRÓLEO

Preços do petróleo disparam após Trump afirmar que cessar-fogo com Irã 'acabou'

Os preços do petróleo bruto haviam recuado recentemente, passando de picos bem acima de US$ 100 por barril para níveis próximos aos registrados antes do início da guerra com o Irã, no final de fevereiro

08.07.26 8h11

Economia

Fiepa lança programa para preparar líderes da indústria paraense

Iniciativa do IEL Pará inclui imersão em Portugal e foco nas oportunidades do acordo Mercosul-União Europeia

07.07.26 21h35

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

MUDANÇA

Governo do Pará altera expediente de órgãos em julho; veja horário de funcionamento

Decreto define horário reduzido nas sextas-feiras de julho e exige compensação de horas

06.07.26 10h23

DINHEIRO NOS ÔNIBUS

Fim do dinheiro nos ônibus? Passageiros de Belém divergem sobre modelo adotado no Rio de Janeiro

Enquanto parte dos usuários vê vantagens na digitalização dos pagamentos, outros defendem a manutenção do dinheiro em espécie e apontam desafios de infraestrutura e inclusão financeira na capital paraense

02.07.26 9h00

Inteligência Artificial

Belém terá primeiro data center de Inteligência Artificial da Amazônia em 2027; saiba mais

Empreendimento terá energia 100% renovável e poderá ampliar sua capacidade de 7,5 MW para até 100 MW

30.06.26 10h51

expo verão

Feira reúne mais de 100 fabricantes de moda praia, calçados e acessórios em Belém

Expo Verão 2026 chega a 21ª edição oferecendo aos consumidores opções que integram moda, cultura, gastronomia e empreendedorismo

03.07.26 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda