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Pará Negócios Experience reúne empreendedores em Belém

Evento busca fortalecer conexões e antecipa oportunidades para a Feira Pará Negócios

O Liberal
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Durante a programação, foram mostrados os resultados alcançados pela Feira Pará Negócios nos últimos anos. (Divulgação)

O Pará Negócios Experience, encontro de dezenas de empreendedores, empresários e expositores, foi realizado nesta terça-feira (7) no Salão Nobre da Associação Comercial do Pará (ACP), em Belém. O evento consolidou-se como um espaço estratégico para a geração de negócios, networking e troca de experiências, além de apresentar o potencial da próxima edição da Feira Pará Negócios.

Durante o evento, empresas de diversas áreas apresentaram seus produtos e serviços, estabelecendo novas parcerias e ampliando suas redes de contato no tradicional Pit de Negócios. Visitantes exploraram estandes de instituições parceiras como Banco da Amazônia e Sicredi. Conheceram também empreendimentos dos setores de saúde, turismo, artesanato, moda, joias e acessórios, educação, hospedagem, gastronomia e culinária regional.

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A programação também contou com apresentações de dança, um desfile de moda assinado pelo estilista Tony Palha e diversas experiências gastronômicas. 

image (Divulgação)

O presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Isan Anijar, anfitrião do encontro, destacou o objetivo do Experience. Ele ressaltou que o evento foi pensado para aproximar empresários e preparar o mercado para a maior feira de negócios da Região Norte.

“Foi um momento para chamar os empresários e os associados para que, juntos, entendam a grandiosidade da Pará Negócios. Nós temos histórias surpreendentes de pessoas que começaram há menos de dez anos, aproveitaram a janela de oportunidades proporcionada pela feira e hoje são exemplos de sucesso empresarial”, afirmou Anijar.

image (Divulgação)

Importância do Evento para Empreendedores

Entre os empreendedores, Dani Pinheiro, do segmento de joias e acessórios, destacou a importância da iniciativa. “Eventos como esse abrem um leque importante de oportunidades, fortalecem conexões e nos permitem apresentar nosso trabalho para novos parceiros e clientes”.

Patrícia Silva, representante da Real Academy, apontou que o encontro fortalece as marcas. Além disso, aproxima empresas de diferentes setores. “É uma oportunidade de conhecer novos empreendimentos, criar relacionamentos e fortalecer as marcas. Quando os empresários se encontram, todos ganham”, disse.

A empresária Patrícia Godoy, do setor de hospedagem, ressaltou o valor da troca de experiências. “Como empreendedora, me sinto acolhida pela ACP. Estar em um ambiente como este inspira a seguir em frente, porque encontramos empresários dispostos a compartilhar experiências, desafios e soluções”, pontuou Godoy.

Carla Moraes, também empresária participou pela primeira vez do Pará Negócios Experience. "Saio impressionada com a qualidade dos empreendimentos e das conexões que o evento proporciona”, comentou Moraes.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), parceiro desde a primeira edição, também esteve presente. Domingas Ribeiro, diretora técnica da instituição, reforçou a importância da iniciativa. Ela afirmou que o Sebrae “acredita nesse projeto que une negócios, sustentabilidade e inovação”. 

Perspectivas para a Feira Pará Negócios 2026

Durante a programação do Experience, a ACP reforçou os resultados alcançados pela Feira Pará Negócios nos últimos anos. A entidade apresentou perspectivas positivas para a próxima edição, que deve ampliar o volume de negócios e reunir centenas de expositores.

A Feira Pará Negócios 2026 está agendada para os dias 4 e 6 de dezembro. O local será o Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. O evento promete reunir centenas de empresas, instituições e empreendedores de diversos segmentos. Dessa forma, consolida-se como um dos maiores encontros empresariais da Região Norte. Será um ambiente estratégico para geração de negócios, inovação, sustentabilidade e fortalecimento da economia amazônica.

Consolidada no calendário empresarial brasileiro, a Feira Pará Negócios projeta números expressivos para 2026. A expectativa é de mais de 32 mil visitantes, 11 mil participantes em atividades de capacitação e 360 expositores. A organização prevê movimentar cerca de R$ 40 milhões em negócios. Isso reforça o crescimento consistente da iniciativa e sua relevância estratégica para o mercado regional.

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