Campanha de vacinação contra a gripe: saiba onde se vacinar em Ananindeua

A Grande Belém começa a campanha de vacinação contra influenza (gripe) a partir desta quarta-feira (29), com o município de Ananindeua. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que apenas grupos prioritários devem se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) para se imunizar.

O público alvo desta etapa da campanha são idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; povos indígenas; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência permanente; crianças de 06 meses a menores de 6 anos; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

O que é preciso para se vacinar?

Para receber a dose do imunizante contra a gripe, a população deve se dirigir a um dos pontos de vacinação, das 8h às 12h, ou das 8h às 16h - dependendo da UBS, com os seguintes documentos: Cartão de Vacinação, CPF ou Cartão SUS.

Locais que funcionam das 8h às 12h:

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Nova Águas Lindas

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Una

UBS Warislândia



Locais que funcionam das 8h às 16h:

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Paulo Frota

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Paar.

Vacinação em outros municípios:

Belém confirmou o início da campanha para a quinta (30). Marituba marcou o início para 3 de abril. Ainda assim, para todos os municípios da região metropolitana, é um prazo bem antecipado em comparação ao estipulado no calendário do Ministério da Saúde, que seria dia 10 de abril. O Governo do Pará fez o lançamento de forma bem mais antecipada, no último sábado (25).