Ananindeua terá 1º programa municipal de implante dentário e odontologia digital do Norte

Moradores do município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, vão dispor do serviço de implantes dentários para pacientes atendidos na Atenção Primária utilizando o planejamento digital do sorriso da pessoa. A iniciativa será lançada neste sábado (1º), às 8h, na Unidade de Saúde Paulo Frota, na Cidade Nova II, próximo à Praça da Bíblia.

“Estou um pouco emocionado; se a prefeitura não me oferecesse, eu não teria condições, sem esse programa, tão cedo eu não ia resolver esse caso do meu dente; eu agradeço à Prefeitura esse recurso, vai ser um sorriso diferente!”, afirma Francisco Pereira, de 54 anos. Ele foi o paciente modelo do novo programa, o "Implante Um Sorriso".

Francisco Pereira: autoestima elevada com o novo sorriso (Foto: Ascom Ananindeua)

A iniciativa foi criada pela Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), para devolver o sorriso e a saúde bucal de usuários da rede. O prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel Santos, explica como foi concebido esse serviço.

“Pensamos juntos com a Secretaria de Saúde essa ideia de, além de promover a inclusão social, viabilizar o "Implante um Sorriso”, que é o primeiro Programa Público Municipal da Região Norte do Brasil que oferta, via SUS, implantes dentários com uso de tecnologia moderna que faz um planejamento digital do sorriso do paciente” enfatiza o prefeito Daniel Santos.

A secretária de Saúde, Dayane Lima, destaca que "o Brasil é um país de desdentados, e em Ananindeua não seria diferente; de acordo com o cadastro da saúde bucal da secretaria, vimos que a população do município se enquadrava nos moldes para implantados, e, então, surgiu a ideia de fazer a instalação de implantes dentários para os munícipes”.

Autoestima

Joeli Ribeiro, de 23 anos, também foi escolhida para ser a paciente modelo do projeto. A moça conta a felicidade de mudar de sorriso. “Eu estou muito feliz com essa oportunidade; na hora em que eu recebi a mensagem, eu pensei que era mentira; estou muito alegre, não sei nem explicar o que eu estou sentindo porque eu vou ter um sorriso de volta, minha autoestima da mulher, eu perdi meus dentes com 14 anos”, ressalta Joeli.

Joeli Ribeiro: contentamento com o serviço que recebeu (Foto: Ascom Ananindeua)

Os implantes dentários são parafusos de titânio (material nobre e biocompatível) que substituem a raiz do dente. A estrutura consiste em três partes: o parafuso ou pino, inserido por meio de cirurgia; o pilar com a finalidade de conexão entre as partes; e a coroa ou prótese dentária, confeccionada em laboratório.

“Nós faremos exames complementares; existe o exame de hemograma completo e também será feito exames para ver a morfologia do osso, ou seja, se o paciente tem osso disponível ou não; é feito através de Raio-X digital e também tomografia computadorizada para que a gente chegue no tamanho e condição exata para instalar esse implante”, explica o cirurgião-dentista implantodontista, Marcelo Paraguassú.

O cirurgião dentista observa que os critérios são que esse paciente tenha uma saúde bucal adequada, não tenha problema gengival, seja livre de tártaro, livre de cárie e apresente perda de um dente a três dentes. Os números de implantes colocados serão de 4 a 6 implantes por pacientes. No serviço, será utilizada tecnologia digital, envolvendo um escaneamento intra-oral.

Planejamento digital e acesso

No planejamento digital do sorriso, o dentista faz a simulação do tratamento a ser realizado e mostra ao paciente como ficarão os resultados.

Para ter acesso ao serviço, basta ao cidadão procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa e fazer uma consulta inicial com o dentista. A rede básica do município hoje conta com 65 cirurgiões dentistas responsáveis pelo cuidado básico com a saúde bucal do usuário.

“O fluxo dos pacientes atendidos para receber o implante inicia na atenção básica de saúde, nas Unidades Básicas de Saúde, e, então, e feita uma triagem, e, depois, o paciente é encaminhado para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), como explica a coordenadora de Saúde Bucal, Neila Chaves.

Critérios para participar:

• Pacientes a partir de 19 anos;

• Pacientes com perda dentária parcial,unitária ou múltipla;

• Pacientes residentes de Ananindeua;

• Pacientes cadastrados na UBS;

• Pacientes com estrutura óssea adequada (quantidade e qualidade óssea suficiente para instalação dos implantes)