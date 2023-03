Pará e mais seis estados apresentam aumento de casos de covid-19, aponta Fiocruz

Pará, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio de Grande do Sul estão apresentando uma tendência de aumento de casos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). Entre essas síndromes, a covid-19 se destaca entre esses sete estados. Os dados são do boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta segunda-feira (27). Ao todo, 18 estados estão com índices elevados de casos de SRAG, porém, as demais 11 unidades da federação apresentam outras doenças para além da covid-19.

Atualmente, o Pará tem uma população apta a se vacinar contra a covid-19 de 7,46 milhões de pessoas. Do total, 90,2% tomaram as duas doses de imunizantes. Contudo, a terceira dose só foi tomada por 33,4% das pessoas. A quarta dose, que já está disponível para praticamente todos os públicos, só chegou a 8,45% de cobertura. Já a quinta dose tem pouco mais de 3% de cobertura.

Desde o dia 17 de março de 2021 — data de registro do paciente zero do Pará —, o estado acumula 875.545 casos de covid-19 confirmados. Desses, 19.053 evoluíram a óbito. Os dados de casos e cobertura vacinal são do Vacinômetro e do Sistema de Monitoramento da Covid-19, ambos da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), colhidos às 9h37 desta terça-feira (28).

Coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes destaca que o país vive dois cenários diferentes, que precisam de "bastante atenção". Um deles é a volta da covid-19, que vem gerando um aumento de internações e atingindo um número maior de estados, e o outro é referente a casos de SRAG em crianças e adolescentes.

"Em fevereiro, verificamos um aumento muito expressivo de internações por SRAG, semana após semana, nessas faixas etárias. No mês de março, em alguns estados, há uma estabilização ou um início do processo de queda nos adolescentes. No entanto, nas crianças pequenas voltou a aumentar. Estava começando a estabilizar e voltou a crescer principalmente nos estados da metade sul do país", alertou o pesquisador, enfatizando a importância da vacinação nesses públicos.

Nos estados do Amapá, Ceará, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, como registra o boletim InfoGripe, "...há sinal de crescimento de SRAG em todas as faixas etárias. Na Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, verifica-se o início de aumento na população acima de 60 anos, além de manutenção do aumento de casos em crianças pequenas. No Amazonas, foi registrado crescimento associado ao Sars-CoV-2 (Covid-19), além de aumento simultâneo de influenza A, embora em menor intensidade".

Campanha de vacinação contra influenza na Grande Belém

A Grande Belém só deve começar a campanha de vacinação contra influenza a partir desta quarta-feira (29), com o município de Ananindeua. A capital confirmou o início da campanha para a quinta (30). Marituba marcou o início para 3 de abril. Ainda assim, para todos os municípios da região metropolitana, é um prazo bem antecipado em comparação ao estipulado no calendário do Ministério da Saúde, que seria dia 10 de abril. O Governo do Pará fez o lançamento de forma bem mais antecipada, no último sábado (25).

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa ainda, que o público alvo será idosos com 60 anos ou mais; trabalhadores da saúde; povos indígenas; gestantes e puérperas; pessoas com deficiência permanente; crianças de 06 meses a menores de 6 anos; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas", diz nota divulgada pela prefeitura.

Após a confirmação de Ananindeua nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Marituba comunicou que vai iniciar a vacinação contra influenza no dia 3 de abril. "...Com todas as unidades realizando a vacinação. O dia D será programado de acordo com o calendário estadual a ser divulgado. Será em todas as unidades, funcionando de segunda a sexta-feira", diz nota da prefeitura. O público-alvo segue os mesmos padrões.