Campanha arrecada material escolar para crianças e adolescentes com HIV em Belém; saiba como ajudar

A coordenação do Projeto Luz lançou a "Campanha do Material Escolar" com o objetivo de arrecadar itens escolares. A iniciativa é destinada a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que vivem com HIV/Aids em situação de vulnerabilidade social, em Belém.

A campanha busca garantir melhores condições de acesso à educação, reduzir desigualdades e contribuir para a inclusão social desse público. Podem ser doados materiais escolares novos ou usados em bom estado, como mochilas, cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, borrachas, estojos e lancheiras.

O coordenador do Projeto Luz, Francisco Vasconcelos, destacou que a doação vai além do apoio pedagógico. Ele afirmou que a escola é um espaço fundamental de socialização e desenvolvimento, onde se combate o preconceito e promove dignidade.

Apoio e atuação do Projeto Luz

Criado em novembro de 2024, o Projeto Luz atua no apoio a crianças e adolescentes que vivem com HIV/Aids e suas famílias. A entidade oferece informações sobre prevenção, assistência solidária e apoio social.

Entre as ações desenvolvidas estão a distribuição de cestas básicas, fraldas, medicações específicas e outros itens essenciais, conforme as necessidades identificadas pelo projeto.

Dados e combate ao estigma

Dados do Ministério da Saúde indicam que o Pará foi o estado da Região Norte com o maior número de crianças expostas ao HIV entre 2015 e 2023. Foram mais de 3.600 casos relacionados à transmissão vertical.

Esses números reforçam a importância do acompanhamento adequado no pré-natal, do tratamento contínuo das mães e do cuidado integral às crianças e adolescentes impactados pelo vírus.

Além do suporte material, o projeto destaca a necessidade de combater a desinformação e o estigma ainda associados ao HIV/Aids. Esses fatores impactam diretamente o convívio social e o desempenho escolar dos jovens.

A educação é apontada como um dos principais caminhos para a construção de autonomia, cidadania e melhores perspectivas de futuro para as crianças e adolescentes. A campanha incentiva o reaproveitamento de materiais pouco utilizados ao fim do ano letivo, além de ações solidárias entre grupos para compra de itens no atacado.

Onde e como doar

Para participar da Campanha do Material Escolar do Projeto Luz, os interessados podem entregar os itens no seguinte endereço:

O que doar: mochilas, cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, borrachas, estojos, lancheiras, materiais escolares em geral (novos ou usados em bom estado).

Local de entrega: Rua Manoel Barata, nº 1501 (próximo à travessa Quintino Bocaiúva), Belém.

Rua Manoel Barata, nº 1501 (próximo à travessa Quintino Bocaiúva), Belém. Mais informações: (91) 98280-2188 – Francisco Vasconcelos.

(91) 98280-2188 – Francisco Vasconcelos. Realização: Projeto Luz.