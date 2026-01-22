Campanha arrecada material escolar para crianças e adolescentes com HIV em Belém; saiba como ajudar
Podem ser doados materiais escolares novos ou usados em bom estado, como mochilas, cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, borrachas, estojos e lancheiras
A coordenação do Projeto Luz lançou a "Campanha do Material Escolar" com o objetivo de arrecadar itens escolares. A iniciativa é destinada a crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que vivem com HIV/Aids em situação de vulnerabilidade social, em Belém.
A campanha busca garantir melhores condições de acesso à educação, reduzir desigualdades e contribuir para a inclusão social desse público. Podem ser doados materiais escolares novos ou usados em bom estado, como mochilas, cadernos, lápis, canetas, lápis de cor, borrachas, estojos e lancheiras.
O coordenador do Projeto Luz, Francisco Vasconcelos, destacou que a doação vai além do apoio pedagógico. Ele afirmou que a escola é um espaço fundamental de socialização e desenvolvimento, onde se combate o preconceito e promove dignidade.
Apoio e atuação do Projeto Luz
Criado em novembro de 2024, o Projeto Luz atua no apoio a crianças e adolescentes que vivem com HIV/Aids e suas famílias. A entidade oferece informações sobre prevenção, assistência solidária e apoio social.
Entre as ações desenvolvidas estão a distribuição de cestas básicas, fraldas, medicações específicas e outros itens essenciais, conforme as necessidades identificadas pelo projeto.
Dados e combate ao estigma
Dados do Ministério da Saúde indicam que o Pará foi o estado da Região Norte com o maior número de crianças expostas ao HIV entre 2015 e 2023. Foram mais de 3.600 casos relacionados à transmissão vertical.
Esses números reforçam a importância do acompanhamento adequado no pré-natal, do tratamento contínuo das mães e do cuidado integral às crianças e adolescentes impactados pelo vírus.
Além do suporte material, o projeto destaca a necessidade de combater a desinformação e o estigma ainda associados ao HIV/Aids. Esses fatores impactam diretamente o convívio social e o desempenho escolar dos jovens.
A educação é apontada como um dos principais caminhos para a construção de autonomia, cidadania e melhores perspectivas de futuro para as crianças e adolescentes. A campanha incentiva o reaproveitamento de materiais pouco utilizados ao fim do ano letivo, além de ações solidárias entre grupos para compra de itens no atacado.
Onde e como doar
Para participar da Campanha do Material Escolar do Projeto Luz, os interessados podem entregar os itens no seguinte endereço:
- O que doar:
- mochilas,
- cadernos,
- lápis,
- canetas,
- lápis de cor,
- borrachas,
- estojos,
- lancheiras,
- materiais escolares em geral (novos ou usados em bom estado).
- Local de entrega: Rua Manoel Barata, nº 1501 (próximo à travessa Quintino Bocaiúva), Belém.
- Mais informações: (91) 98280-2188 – Francisco Vasconcelos.
- Realização: Projeto Luz.
