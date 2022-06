Caminhão fica ‘no prego’ e trânsito registra lentidão na BR-316, em Benevides

Por volta de 11h30, o trânsito ficou lento na manhã da quinta-feira (23), na rodovia BR-316, após um caminhão ter dado ‘prego’, na altura do quilômetro 19, entre os municípios de Marituba e Benevides, na pista com sentindo ruma a Belém. Até o momento, não há registro de acidentes no trecho.

Motoristas que passaram pelo local filmaram fluxo lento de veículos no trecho. Pelas imagens é possível ver o caminhão parado na via enquanto outros automóveis tentar passar pela via com dificuldade.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e aguarda retorno.

Interdição do local

Motoristas que precisaram passar pela BR-316 na manhã de terça-feira (26) tiveram que enfrentar longos trechos de congestionamento. Foi o primeiro dia de interdição do km 19 da rodovia, no município de Benevides, no sentido Marituba-Benevides, para a segunda etapa de instalação do sistema de drenagem da via.

A primeira etapa da obra ocorreu entre os dias quatro e 10 de junho, no mesmo trecho, porém, no sentido Benevides-Marituba. A previsão para finalizar os serviços na segunda etapa também é de 10 dias, com previsão de término até o dia 30 de junho.

Matéria em atualização