Interdição na BR-316: longa fila de veículos se forma no sentido Benevides-Marituba

É grande a fila de veículos, no quilômetro 19 da rodovia federal BR-316, sentido Benevides-Marituba, na tarde deste domingo (5). O trecho está interditado desde o último sábado (4), para que sejam realizadas obras de drenagem na pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição deve durar dez dias.

Por volta das 17h deste domingo, na altura do quilômetro 20, agentes da PRF orientavam motoristas que saíam de Benevides a desviar a rota pela Estrada do Maratá, até chegar a Estrada de Benfica para seguir viagem com destino a Marituba e municípios próximos.

Mas, exatamente no quilômetro 19, onde serão executadas as obras, apenas um lado da BR-316, sentido Marituba-Benevides, está sendo usado por motoristas. Os condutores precisam se dividir em duas faixas da pista.