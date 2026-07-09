Caminhão-cegonha cede com peso de carros e provoca congestionamento na Av. Pedro Álvares Cabral

Motoristas enfrentaram um longo congestionamento na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém, na manhã desta quinta-feira (9), após um caminhão-cegonha permanecer parada sobre a Ponte do Barreiro. A situação comprometeu o fluxo de veículos e provocou reflexos em boa parte da via.

Imagens registradas por condutores mostram o caminhão-cegonha ocupando parte da pista enquanto o trânsito seguia lentamente.

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O Liberal entrou em contato com a Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) para saber se equipes foram acionadas para organizar o tráfego e esclarecer o motivo da parada do veículo.

Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.