Caminhada da Fé encerra após 9 horas e leva milhares às ruas de Mosqueiro

As ruas do distrito de Mosqueiro, em Belém, sediaram, nesta quinta-feira (8), a Caminhada da Fé, reunindo milhares de fiéis anunciando a realização do 137º Círio de Nossa Senhora do Ó no próximo domingo (12). A romaria com a imagem da santa padroeira sendo conduzida em um Mosqueiro saiu por volta das 13 horas da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Furo das Marinhas, primeiro bairro de Mosqueiro, em direção à Igreja Matriz, no bairro da Vila, onde chegou por volta das 21h. Foram cerca de 9 horas de duração da manifestação de fé, que abre uma programação de 13 procissões louvor de Nossa Senhora. “A Caminhada nos aproxima de Jesus, por isso ela é tão importante para todos nós”, destacou o paróco de Nossa Senhora do Ó, cônego Cristóvão Freitas, ao participar do evento.

A chuva que caiu sobre a Ilha não arrefeceu o entusiasmo dos devotos em poder prestar esa homenagem à santa, após dois anos do pico da pandemia da covid-19. O Círio de Nossa Senhora do Ó deverá mobilizar mais de 15 mil pessoas, segundo a coordenação da festividade. O evento reunirá devotos e público em geral, incluindo promesseiros, ciclistas, motociclistas e condutores de carros de passeio.

O tema do Círio 2022 - "Maria por uma Igreja Sinodal" - vem sendo trabalhado pela paróquia nas comunidades da Ilha do Mosqueiro. Como atrações na Grande Caminhada deste domingo, serão retomados os Carros de Anjo, a Barca de Marinheiros e a corda de 400 metros de comprimento, que não é atrelada à Berlinda.

Além das 13 procissões, a programação conta com o tradicional arraial na Praça da Vila, um dos principais pontos turísticos do distrito. Entre as várias homenagens serão prestadas à Nossa Senhora do Ó, como parte da festividade, figuram a dos ciclistas, motociclistas, Círio das Crianças, Procissão Luminosa e Romaria dos Agentes de Segurança.

Nesta sexta-feira (9), será realizado o II Pedal do Círio de Nossa Senhora do Ó, além da Procissão de Enceramento das Peregrinações. Neste sábado (10), será a vez do Círio Fluvial, da Romaria dos Ciclistas e a Trasladação, antes do Círio no domingo (11).

137º Círio de Nossa Senhora do Ó (no Mosqueiro):

- 11/12 - Saída: às 8h30, da Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado, após a Santa Missa às 7h.

- Chegada: Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, na Vila, às 11h30.