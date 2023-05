Câmara de Belém vota PL sobre instalação de redes de segurança em shoppings

A Câmara Municipal de Belém (CMB) votará na próxima semana o Projeto de Lei que trata sobre a instalação de proteção de segurança nos shoppings centers e estabelecimento de grande fluxo de pessoas. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25). Desde o ano passado estão sendo realizadas ações que exigem mais segurança de estabelecimentos comerciais para os frequentadores, segundo a Câmara.

De acordo com a CMB, foi realizada, em 2022, uma reunião com representantes de todos os shoppings da capital, onde foi acertado que os estabelecimentos iriam adotar medidas de segurança para evitar acidentes. Tudo isso ocorre um ano após uma onda de casos de suicídios em shopping centers da Grande Belém. No dia 23 de maio do ano passado, um projeto projeto idealizado pelo vereador Pablo Farah (PL) foi aprovado por unanimidade com objetivo de cobrar maior atenção dos centros de compras para esse aspecto específico de sua segurança.

Na mesma época, a promotora de Justiça, Ana Cláudia Pinho, da área de Direitos Humanos do Ministério Público do Pará chegou a expedir uma recomendação a todos shoppings da capital que adotassem medidas de proteção, com a instalação de telas que inibam atitudes de pessoas que eventualmente circulam por suas instalações buscando tirar a própria vida.

Em alguns estados brasileiros, medidas de proteção em áreas descobertas e com grandes altitudes, por fora e na parte interna desses shoppings chegaram a ser efetuadas para garantir a segurança dos clientes. No caso particular de Olinda (PE), um shopping de lá colocou uma tela de proteção.