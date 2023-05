Servidores da Funpapa protestam na Câmara Municipal de Belém

Um grupo de trabalhadores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) realizou um protesto na sede do Legislativo municipal na manhã desta quarta-feira (10). A mobilização começou na frente da Câmara Municipal de Belém (CMB), localizada na travessa Curuzú, e depois prosseguiu dentro do prédio, onde os manifestantes lotaram a galeria da Casa durante a realização de uma sessão especial.

O protesto foi organizado pelo Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (Sintsuas), que tinha como principais pautas o cumprimento de um acordo de realinhamento salarial com a categoria e a melhoria das condições de trabalho. “Viemos discutir essas pautas com os vereadores, já que eles tem o papel de fiscalizar a atuação da Prefeitura dentro dos órgãos”, afirmou Rayme Sousa, vice-presidente do Sintsuas.

“Em janeiro, a Prefeitura sentou conosco dizendo que pagaria esse realinhamento até o início de maio. Para nossa surpresa, não foi pago. O acordo foi assinado pela PGM (Procuradoria-Geral do Município), Sefin (Secretaria Municipal de Finanças), Funpapa, Semad (Secretaria Municipal de Administração) e nada do prometido foi cumprido”, esclareceu. O acordo prevê ainda que os trabalhadores terão direito a receber a diferença relativa aos meses de janeiro a março.

Os manifestantes denunciam ainda da sobrecarga de trabalho que afeta os cerca de 500 servidores efetivos da Funpapa. “Nós ampliamos os equipamentos, ampliamos o serviço, mas as condições de trabalho estão precárias. Está cada vez pior. Falta servidor, não tem previsão de concurso público, não tem previsão de arrecadação, nem previsão de projetos novos para a assistência social em Belém. É um grande descaso. Além disso, o número de casos de assedio que cresceu com os contratados que a Prefeitura está inserindo e que assediam os servidores dentro das unidades”, afirmou o sindicalista.

A reportagem do Grupo Liberal solicitou nota de esclarecimento para a Funpapa sobre as denúncias e aguarda resposta.