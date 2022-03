Manifestação: servidores da Funpapa em greve fazem ato na avenida Nazaré nesta segunda (21/3); vídeo

Servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão da Prefeitura de Belém, estão em greve. Na manhã desta segunda-feira (21), um grupo promoveu um ato público, na avenida Nazaré, esquina com a travessa Quintino Bocaiúva, em frente à Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém (Codem).

Os servidores da Funpapa são responsáveis pela aplicação de políticas de assistência social no município de Belém (Cras, Creas, abrigos, programas de renda como o Bora Belém, entre outros ...). A categoria reivindica melhorias salariais e estrutura de trabalho.

Esta é a terceira paralisação do ano, mas é o primeiro dia de greve, de acordo com Galdina Leite, diretora do Sintsuas Funpapa. A servidora afirma que se não houver uma resolução do diálogo entre o prefeito de Belém e a comissão montada pelos servidores, a greve continuará.

As principais pautas de reivindicações dos servidores dizem respeito ao plano de carreira e a estrutura de trabalho oferecido que, segundo Galdina, é precária. "Não estão cumprido o artigo 83 do plano de carreira. Tem técnico ganhando menos. E a falta de condições de trabalho. Nós temos 6 casas abrigos: de mulheres, de crianças, de pessoas em situação de rua, abrigo feminino de adolescentes com filhos, masculino de adolescentes e Centro pop", explicou.

"O abrigo de zero a seis anos não tem fraldas, por exemplo. A gente tira 50 reais de cada um dos funcionários para comprar. A alimentação deles é so frango, não tem frutas, nos abrigos não tem itens de higiene. Nos CRAS não tem estrutura" completou.

Os motoristas precisam ficar atentos e evitar o trecho. Somente uma pista da avenida Nazaré está liberada para tráfego.

De acordo com a Prefeitura de Belém, o diálogo continua nesta manhã (21) com os servidores, por meio de uma comissão montada, na presença do Prefeito Edmilson Rodrigues. As últimas mesas de negociação aconteceram no dia 24 de fevereiro e 9 de março.

Matéria em atualização.