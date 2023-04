Parcerias e projetos são prioridades para a Câmara Municipal de Belém

Nas últimas semanas, a Câmara Municipal de Belém (CMB), por meio do presidente John Wayne e demais vereadores, marcou presença na Semana do Conhecimento, no município de Parauapebas; firmou parceria com Defensoria Pública do Estado, aprovou projetos de lei e debateu pautas para a capital durante sessões especiais.

Semana do Conhecimento

O presidente John Wayne (MDB), esteve em Parauapebas, sul do Pará, onde foi convidado para participar da Semana do Conhecimento. O parlamentar aproveitou a oportunidade para trocar experiências com o parlamento do município.

CMB e Defensoria

O Legislativo Municipal firmou parceria com a Defensoria Pública do Estado para a realização de ações do programa Balcão de Direitos que tem a missão de levar cidadania a todo o Estado do Pará.

VEJA MAIS

Projetos aprovados

A Câmara aprovou vários projetos de lei, entre eles o que cria a política para refugiados na capital paraense e o que concede títulos de cidadãos de Belém, para várias personalidades, além dos projetos de criação de datas especiais para o município.

Sessões especiais

As Sessões debateram temas importantes para Belém, entre os quais: o Dia Internacional das Mulheres e Contra Violência Política de Gênero; Os Desportos Aquáticos; O Terço dos Homens, Os 101 anos do PCdoB e o Dia Mundial de Conscientização da Síndrome de Down.