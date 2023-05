Câmara Municipal de Belém realiza homenagem ao Dia das mães

A Câmara Municipal de Belém realizou Sessão Solene em homenagem às mães. A Mesa foi composta por Vereadoras e teve a entrega de medalhas e diplomas “Cordolina Fonteles”, para as personalidades femininas, como forma de reconhecimento aos serviços prestados ao município.

Trabalhadores

Os Parlamentares expuseram temas importantes em sessões ordinárias, a exemplo da Reforma Trabalhista, Jornada de trabalho e reajustes salariais. Os mesmos se mostraram bastante preocupados com as condições trabalhistas dos servidores do município.

Requerimentos

Foram votados e aprovados em sessões plenárias, requerimentos essenciais à qualidade de vida da população, como Sessão especial para debater sobre o Meio Ambiente e a Coleta de resíduos sólidos na Capital e sobre a Reestruturação do Instituto de Assistência dos Servidores do Município de Belém (IASB).

Sessão Especial

Foi realizada Sessão Especial para discutir sobre os “Crimes Cibernéticos”. São aqueles cometidos virtualmente, com o uso de computadores, que visam lucro financeiro, como golpes, abuso sexual de menores ou difusão de preconceitos.