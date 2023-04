Câmara Municipal de Belém instala Procuradoria Especial da Mulher

Foi instalada nesta terça-feira, 25, na Câmara Municipal, a Procuradoria Especial da Mulher, uma reivindicação antiga da bancada feminina do parlamento municipal.

A Procuradoria tem como objetivo a busca primordialmente garantir maior representatividade, visibilidade e destaque às mulheres na política. Além disso, pretende combater a violência e a discriminação contra as mulheres em nossa sociedade, qualificar os debates de gênero nos parlamentos, e receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e anseios da população.

A Procuradora geral será a Vereadora Gizelle Freitas, do Mandato Coletivo Bancada Mulheres Amazônidas, as Vereadoras Blenda Quaresma (MDB), Silvia Letícia (Psol) e Pastora Salete (Patriotas), serão as 1°, 2° e 3° Procuradoras respectivamente.