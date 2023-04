Câmara Municipal de Belém discute sobre violência nas escolas

Nesta semana os vereadores da Câmara Municipal de Belém (CMB), através da Comissão Permanente de Direitos Humanos, junto aos representantes da Prefeitura e aos estudantes da capital, debateram maneiras de acabar com os casos de violência, até mesmo ameaças que estão acontecendo nas escolas. Foram apresentadas propostas para reforçar a segurança e serão encaminhadas ao órgão competente.

Requerimento

Foi aprovado moção de repúdio aos atos de covardia em agressões que estão ocorrendo, tanto em Belém como em outros estados brasileiros contra as mulheres, configurando um claro desrespeito à Lei Maria da Penha.

Parlamentares membros da Procuradoria Especial da Mulher (Divulgação/CMB)

Reajustes

Em sessões ordinárias, os parlamentares ressaltaram os projetos que aumentam os salários dos bombeiros militares e policiais do Pará, além da assinatura do piso salarial dos profissionais de enfermagem e dos professores por parte do Governo Federal.

Fake News

Projeto de Lei que proíbe a veiculação de informações não verdadeiras, popularmente conhecidas por “fake news”, foi amplamente debatido pelos vereadores. Os mesmos se mostraram favoráveis à decisão.