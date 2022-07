Cabocla Mariana: festividade em homenagem à entidade de matriz africana oferece serviços em Outeiro

Em homenagem à Cabocla Mariana, uma entidade espiritual cultuada em religiões de matriz africana do Norte e Nordeste do Brasil, o Terreiro Recanto dos Orixás e Mão Mariana realizará, nos próximos dias 23 e 24 de julho, a 12ª festividade da divindade no distrito de Outeiro, em Belém. Nesta edição, o festejo será marcado pela oferta de serviços sociais, de saúde e de cidadania no sábado (23), das 9h às 14h.

Dentre os serviços de saúde estão: aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, consultas médicas e distribuição de preservativos. Também haverá emissão de documentos e atendimentos jurídicos, além de cadastro para tarifa social de energia.

Além disso, serviços de beleza serão disponibilizados, como penteados com trança, corte de cabelo e limpeza de pele. Já as crianças poderão contar com pula-pula e pinturas artísticas. A ação é realizada em parceria com o coletivo de feminismo negro e LGBTQIA+ Sapato Preto, Defensoria Pública do Pará, Secretaria de Estado de Saúde Pública e mais outras instituições que vão prestar os serviços públicos.

No domingo (24), às 17h, haverá o “Tambor para a Cabocla Mariana”, na travessa Evandro Bona, nº 3380, no bairro do Itaiteua, em Outeiro.

Culto à Cabocla Mariana

A cabocla Mariana é cultuada em estados como o Pará e o Maranhão. No Terreiro Recanto dos Orixás e Mãe Mariana, a guia espiritual trabalha através de Mãe Suely de Iansã, ialorixá da Casa, que promove o evento afrorreligioso há 12 anos — tempo de funcionamento do templo.

“A minha relação com a Mãe Mariana começou há muito tempo atrás, antes da abertura da casa. Costumo dizer que vem da ancestralidade. O que posso dizer é que, na minha vida, ela é tudo. É a mãe que nos piores momentos me levantou, que nunca me abandonou. Nos melhores momentos, ela também está. Tudo que eu passo, ela está do meu lado, segurando a minha mão”, conta a Mãe Suely.

A ialorixá frisa que a cabocla Mariana presta grande ajuda às pessoas que buscam por ela, independente de classe social, cor, gênero, orientação sexual ou mesmo religião. Para ela, durante o festejo, é essencial que a comunidade seja a grande beneficiada.

Ação da Defensoria promove cidadania aos mais vulneráveis

Segundo o coordenador da ação em Outeiro, o servidor do Balcão de Direitos Rogério Pereira, a programação reforça a função institucional da Defensoria Pública do Estado do Pará, que é a promoção de direitos aos públicos mais vulneráveis

“Outeiro foi muito afetada, seja pela pandemia, como também pela interdição da ponte, que afetou trabalhadores em geral e aprofundou os problemas sociais da ilha. A intolerância religiosa também é uma problemática presente do distrito, então, é fundamental que o Balcão de Direitos esteja no local, cumprindo sua função institucional de atendimento aos hipossuficientes e prestando serviço à sociedade paraense”, afirmou Rogério.

Serviço

12º Festejo em Homenagem à Cabocla Mariana

- Ação Social:

Data: 23/07 (sábado)

Horário: das 9h às 14

Local: travessa Evandro Bona, Nº 3380 - Itaiteua (Outeiro)

Tambor para a Cabocla Mariana

Data: 24/07 (domingo)

Horário: 17h

Local: travessa Evandro Bona, Nº 3380 - Itaiteua (Outeiro)

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)