BRT Metropolitano: trânsito na BR-316 tem alterações noturnas a partir desta quarta-feira

Entre os dias 13 e 15 de novembro, será realizada uma alteração no trânsito durante o período noturno no km 4 da rodovia BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, para ser feita a remoção da antiga passarela de concreto em frente a uma universidade particular localizada no trecho. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), será necessária a interrupção provisória no fluxo de veículos, nos horários entre 23h e 5h do dia seguinte.

O desvio será feito da seguinte maneira: no lado da rodovia que tem sentido Marituba-Belém, o trânsito ficará totalmente bloqueado em todas as faixas. Os veículos que trafegam em direção à capital serão desviados para o lado da rodovia Belém-Marituba. Portanto, durante as noites dos dias 13, 14 e 15 de novembro, os dois fluxos de veículos (Marituba-Belém e Belém-Marituba) vão transitar apenas em um lado da BR-316, dividindo a pista de três faixas por alguns metros. O perímetro vai desde próximo ao Instituto Bom Pastor até um supermercado atacadista.

No local, a passarela que hoje existe, em frente a uma universidade particular, será removida. Será instalada uma nova passarela, em estrutura metálica, do projeto do BRT Metropolitano que, segundo o NGTM, deve garantir mais segurança e acessibilidade. O Departamento de Trânsito do Pará (Detran) estará no local para orientar os condutores.

Pedestres e ciclistas devem utilizar a passarela provisória construída no trecho próximo. A mesma foi vistoriada pelo Corpo de Bombeiros e seguirá atendendo a população até a conclusão da nova travessia definitiva, que permitirá acesso à pista do BRT Metropolitano.

*Estagiário sob supervisão do coordenador do núcleo de Atualidade, João Thiago Dias.