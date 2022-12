BRT Metropolitano intensifica as obras com abertura de dois túneis

A escavação dos túneis do Terminal de Integração de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, foram entregues nos últimos dias. As “passagens subterrâneas" vão permitir que os ônibus do BRT acessem os terminais de integração sem que haja qualquer interferência no trânsito da BR-316. As informações são da Agência Pará.

Cerca de 2,5 milhões de pessoas podem ser beneficiadas com a entrega dos trabalhos. As obras são resultados do trabalho exercido pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Segundo o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor geral do NGTN, a maior preocupação da equipe foi que os túneis não influenciassem no fluxo natural da BR-316.

No Terminal de Integração de Marituba, localizado no km 10 da BR-316, foram criadas duas plataformas e o prédio administrativo, com a Estação Cidadania. Entenda como irá funcionar:

Uma das plataformas para circulação dos ônibus alimentadores transporarão passageiros de Marituba e também do município de Benevides;

A segunda, para a circulação dos ônibus troncais, conduzirá os usuários que seguirão para a capital parense.

Mais outros dois túneis estão sendo construídos no Terminal de Integração no município de Ananindeua. Inclusive um deles já foi aberto e está previsto para ser entregue neste mês de dezembro. Esse promete ser um dos maiores terminais.

Nesses terminais, haverá os chamados “ônibus alimentadores”, que buscarão os passageiros nos bairros dos municípios que compõem a primeira etapa do BRT Metropolitano, e vão deixá-los nos terminais de integração para que peguem os “ônibus troncais”, com destino ao centro da capital e vice-versa.