BRT Metropolitano: retorno no km 8 da BR-316 será realocado nesta sexta; veja as alterações

A partir desta sexta-feira (25), o retorno localizado em frente a uma loja de departamentos no quilômetro 8 da rodovia BR-316, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, será realocado para 400 metros de distância do atual. O novo ponto fica no sentido entrada de Belém e em frente à Escola Raimundo Vera Cruz, após o prédio do Ministério Público de Ananindeua, no sentido saída da capital. A mudança foi comunicada nesta terça-feira (22) pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) e se fez necessária para construção de pistas do BRT Metropolitano.

No trecho onde funciona o atual desvio, será construído o pavimento rígido por onde vão trafegar os ônibus do BRT.Já a travessia de pedestres não sofre alterações e continua sendo na passarela que existe no trecho.

VEJA MAIS

“É importante que os motoristas fiquem atentos à sinalização indicativa da mudança de retorno, do fechamento do retorno existente e abertura do novo retorno”, afirmou o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor geral do NGTM.

Requalificação da BR-316

As obras de drenagem da BR-316, executadas pelo NGTM, entre os km 4,5 e 5,5 sentido Belém-Marituba, seguem no local. Para viabilizar as obras de drenagem na pista, desde o dia 10 de novembro foi aberto um desvio antes da Rua Celestino Rocha. Carros de passeio e motos devem entrar pelo desvio para acessarem as duas pistas de concreto do futuro BRT.

O órgão informou, ainda, que os veículos pesados devem se manter na faixa aberta na BR. Pedestres e ciclistas devem transitar no trecho em uma faixa exclusiva na calçada. O acesso aos estabelecimentos da área é assegurado.

De acordo com o NGTM, as obras de drenagem são essenciais para resolver os problemas de alagamentos na pista e bacias no entorno da via. A mudança no trânsito é necessária para que seja executada a drenagem prevista no projeto de requalificação da BR-316. Equipes do Departamento de Trânsito (Detran/PA) e a Polícia Militar (PM) estão orientando condutores e transeuntes na operação, que deve durar 90 dias neste trecho.

Quando concluída toda a obra de requalificação, a rodovia vai contar com três faixas de asfalto para tráfego, duas faixas de concreto para os veículos do BRT, 13 estações de passageiros, 13 passarelas, ciclovia, calçada, nova iluminação, além de 2 terminais de integração, 4 passagens inferiores (túneis) e um viaduto. Isso promoverá um trânsito mais fluido. Ao iniciar a operação dos ônibus do BRT, haverá melhoria da qualidade de vida da população da Região Metropolitana de Belém.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)