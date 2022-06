"Brinquedo" é executado a tiros em Parauapebas

Renilson Pereira Souza, conhecido como "Brinquedo", foi morto a tiros na quitinete em que morava no Município de Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta sexta-feira (17). No momento em que foi assassinado, o homem encontrava-se sem cueca, no imóvel da chamada "Casas Populares", no bairro Nova Carajás, por volta das 7h30.

A Polícia levanta informações sobre o caso, ou seja, o detalhamento das circunstâncias e a motivação do homicídio. No entanto, entre as primeiras informações sobre o crime, foi levantado que "Brinquedo" tinha várias passagens pela Polícia por tráfico de entorpecentes.

O corpo de "Brinquedo" foi removido da quitinete logo após o trabalho da perícia a cargo dos técnicos das polícias Civil e Científica. O cadáver passará por exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Homicídios, faz diligências para tentar identificar o responsável ou os responsáveis pela morte de "Brinquedo". (Com informações de nativenewscarajas)