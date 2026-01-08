Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Brincadeiras ao ar livre unem pais e filhos durante as férias em Belém

A pedagoga Andressa Lima, especialista em desenvolvimento infantil, destaca a relevância das brincadeiras em espaços livres

Bruna Lima

O fim das férias escolares está se aproximando, época de renovar energias e se preparar para o retorno à escola, mas também é uma oportunidade para viver perto da natureza e da comunidade. Em Belém, espaços como praças e parques se tornam fundamentais para o desenvolvimento infantil, e para pais e educadores, esses locais oferecem diversão e interação social.

A pedagoga Andressa Lima, especialista em desenvolvimento infantil, destaca a relevância das brincadeiras em espaços livres. “A brincadeira ao ar livre favorece o desenvolvimento integral de qualquer criança. Ela contribui para o fortalecimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais, além de ampliar a criatividade e a autonomia das crianças”, afirma Andressa. Para ela, é especialmente importante que as crianças estejam longe das telas, aproveitando o contato direto com outras crianças e com o ambiente, onde podem desenvolver habilidades emocionais e sociais essenciais.

image São experiências que ajudam no bem-estar, no equilíbrio emocional e no desenvolvimento saudável das crianças (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ao interagir em brincadeiras simples, como “pira-pega”, “pira-se-esconde” ou até futebol e queimada, as crianças não só exercitam o corpo, mas também aprendem a tomar decisões, criam estratégias e ampliam sua capacidade de resolver problemas. “Esses momentos de lazer geram memórias afetivas preciosas, tanto com os pais quanto com colegas. São experiências que ajudam no bem-estar, no equilíbrio emocional e no desenvolvimento saudável das crianças", completa Andressa.

VEJA MAIS

image Veja como funciona a troca de recicláveis por Pix em Belém
Estação Preço de Fábrica está instalada na Praça Princesa Isabel, no bairro da Condor

image Sabor paraense: a corrida diária por mangas vira cena típica no centro de Belém
O hábito é tão comum que já se tornou parte da identidade cultural da capital paraense

Alessandro Falco, fotógrafo e pai de um menino de quatro anos, conta como ele e sua esposa se esforçam para garantir que o filho tenha experiências fora de casa. “Nós moramos em frente a uma praça, então ele vai quase todos os dias. Mas também tentamos levar ele a outras praças e parques pelo menos duas ou três vezes por semana”, relata. Alessandro acredita que a interação com outras crianças e o contato com a natureza são fundamentais para o desenvolvimento do filho.

“É um esforço, mas é também um prazer ver a vitalidade dele. A gente se esforça para mantê-lo longe das telas e incentivá-lo a socializar, seja na praça ou em atividades como natação. Ele adora interagir e fazer novas amizades”, explica.

image Alessandro Falco, fotógrafo e pai de um menino de quatro anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Anderson Rodrigues, professor e pai de Luan, de 4 anos, reforça a importância de espaços abertos para o desenvolvimento físico e emocional das crianças. “Ficar em casa o tempo todo gera estresse para ele. Ele precisa desses espaços para brincar, correr e liberar a energia acumulada. Isso é fundamental para o bem-estar dele, principalmente nas férias, quando as atividades escolares diminuem”, diz Anderson, que tenta levar o filho a praças e parques pelo menos uma vez por semana.

Para ele, é essencial que a cidade ofereça essas opções ao público infantil, criando um ambiente que ajude a combater o tempo excessivo diante das telas. “Os espaços públicos são essenciais. Eles são uma alternativa saudável para as famílias, proporcionando um lugar onde as crianças podem interagir e se divertir com segurança”, completa.

image Anderson Rodrigues, professor e pai de Luan (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Onde Brincar em Belém?

Para os pais que buscam esses espaços, Belém oferece várias opções que são refúgios para o lazer infantil. A cidade conta com praças, parques e áreas de lazer bem estruturadas e acessíveis, que favorecem as brincadeiras e o contato com a natureza.

Confira algumas sugestões de locais para brincar e se divertir:

1. Bosque Rodrigues Alves

O Bosque é um espaço com trilhas e muita vegetação, ideal para quem gosta de caminhar e se conectar com a natureza. O ambiente abriga diversas espécies de flora e fauna, tornando-se também um ponto de interesse para quem gosta de observar a biodiversidade local.

Ideal para: Caminhadas, passeios em meio à natureza, observação animais

2. Praça Batista Campos

Uma praça ampla, com jardins e árvores, perfeita para atividades ao ar livre, como pique-nique, andar de bicicleta. A praça também possui áreas para descanso e, eventualmente, eventos culturais e musicais ao ar livre.

Ideal para: Prática de esportes leves, caminhadas, lazer em família e eventos culturais.

3. Praça da República

A Praça da República é um dos marcos da cidade, com grande movimentação e ótima infraestrutura para quem quer passeios urbanos. Ela também é próxima de diversos pontos turísticos de Belém e conta com espaços para eventos, apresentações e feiras.

Ideal para: Passeios culturais, encontros sociais e eventos ao ar livre.

4. Praça do Horto

A Praça do Horto é um espaço mais tranquilo e arborizado, com bancos e muito verde. Ela é bem tranquila e cercada por vegetação, sendo uma excelente opção para quem busca relaxar, fazer piqueniques ou até ler um livro ao ar livre.

Ideal para: Momentos de tranquilidade, piqueniques, leitura e lazer.

5. Porto Futuro

O Porto Futuro é um local com infraestrutura para lazer e cultura, e tem se tornado um destino popular para famílias e visitantes. Com áreas abertas, pistas de caminhada . O local é ótimo para passeios, corridas e atividades recreativas.

Ideal para: Passeios em família, caminhadas, observação do pôr-do-sol e eventos ao ar livre.

6. Praça Dom Mário

 A Praça do Marex, Dom Mário,  é conhecida por ser muito bem estruturada, com brinquedos para crianças e áreas de lazer. É um lugar ideal para famílias, pois as crianças podem brincar enquanto os pais relaxam nas áreas de descanso.

Ideal para: Lazer com crianças, brincadeiras ao ar livre e relaxamento em família.

7. Parque do Utinga

O Parque do Utinga é um excelente espaço para quem quer mais contato com a natureza. Com trilhas, lagos e muita vegetação, o parque oferece atividades como caminhadas, passeios de caiaque, observação de fauna e flora, além de ser um local ideal para picnics e lazer ao ar livre.

Ideal para: Esportes ao ar livre, caminhadas, passeios de barco e atividades de ecoturismo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

férias em belém

brincadeiras nas férias
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

MAIS LIDAS EM BELÉM

EDUCAÇÃO

Veja os prazos para matrícula na rede estadual e municipal de Belém para o ano letivo de 2026

O cronograma já foi divulgado anteriormente pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria Municipal de Educação (Semec)

31.12.25 13h59

ALERTA

Pontos de açaí são interditados em Ananindeua após suspeita de doença de Chagas

Os estabelecimentos que estão sob investigação foram interditados de forma preventiva, diz prefeitura

06.01.26 11h06

SURPREENDENTE

Passaporte que seria de Eliza Samudio é encontrado em Portugal

Passaporte de 2007 é confirmado como original por autoridades

05.01.26 18h27

MOBILIDADE

Passo a passo mostra como conseguir meia passagem estudantil para ônibus do BRT Metropolitano

O benefício do cartão 'Pra já' é exclusivo para estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino credenciadas

07.01.26 16h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda