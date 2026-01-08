Brincadeiras ao ar livre unem pais e filhos durante as férias em Belém

O fim das férias escolares está se aproximando, época de renovar energias e se preparar para o retorno à escola, mas também é uma oportunidade para viver perto da natureza e da comunidade. Em Belém, espaços como praças e parques se tornam fundamentais para o desenvolvimento infantil, e para pais e educadores, esses locais oferecem diversão e interação social.

A pedagoga Andressa Lima, especialista em desenvolvimento infantil, destaca a relevância das brincadeiras em espaços livres. “A brincadeira ao ar livre favorece o desenvolvimento integral de qualquer criança. Ela contribui para o fortalecimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais, além de ampliar a criatividade e a autonomia das crianças”, afirma Andressa. Para ela, é especialmente importante que as crianças estejam longe das telas, aproveitando o contato direto com outras crianças e com o ambiente, onde podem desenvolver habilidades emocionais e sociais essenciais.

São experiências que ajudam no bem-estar, no equilíbrio emocional e no desenvolvimento saudável das crianças (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Ao interagir em brincadeiras simples, como “pira-pega”, “pira-se-esconde” ou até futebol e queimada, as crianças não só exercitam o corpo, mas também aprendem a tomar decisões, criam estratégias e ampliam sua capacidade de resolver problemas. “Esses momentos de lazer geram memórias afetivas preciosas, tanto com os pais quanto com colegas. São experiências que ajudam no bem-estar, no equilíbrio emocional e no desenvolvimento saudável das crianças", completa Andressa.

VEJA MAIS



Alessandro Falco, fotógrafo e pai de um menino de quatro anos, conta como ele e sua esposa se esforçam para garantir que o filho tenha experiências fora de casa. “Nós moramos em frente a uma praça, então ele vai quase todos os dias. Mas também tentamos levar ele a outras praças e parques pelo menos duas ou três vezes por semana”, relata. Alessandro acredita que a interação com outras crianças e o contato com a natureza são fundamentais para o desenvolvimento do filho.

“É um esforço, mas é também um prazer ver a vitalidade dele. A gente se esforça para mantê-lo longe das telas e incentivá-lo a socializar, seja na praça ou em atividades como natação. Ele adora interagir e fazer novas amizades”, explica.

Alessandro Falco, fotógrafo e pai de um menino de quatro anos (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Anderson Rodrigues, professor e pai de Luan, de 4 anos, reforça a importância de espaços abertos para o desenvolvimento físico e emocional das crianças. “Ficar em casa o tempo todo gera estresse para ele. Ele precisa desses espaços para brincar, correr e liberar a energia acumulada. Isso é fundamental para o bem-estar dele, principalmente nas férias, quando as atividades escolares diminuem”, diz Anderson, que tenta levar o filho a praças e parques pelo menos uma vez por semana.

Para ele, é essencial que a cidade ofereça essas opções ao público infantil, criando um ambiente que ajude a combater o tempo excessivo diante das telas. “Os espaços públicos são essenciais. Eles são uma alternativa saudável para as famílias, proporcionando um lugar onde as crianças podem interagir e se divertir com segurança”, completa.

Anderson Rodrigues, professor e pai de Luan (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Onde Brincar em Belém?

Para os pais que buscam esses espaços, Belém oferece várias opções que são refúgios para o lazer infantil. A cidade conta com praças, parques e áreas de lazer bem estruturadas e acessíveis, que favorecem as brincadeiras e o contato com a natureza.

Confira algumas sugestões de locais para brincar e se divertir:

1. Bosque Rodrigues Alves

O Bosque é um espaço com trilhas e muita vegetação, ideal para quem gosta de caminhar e se conectar com a natureza. O ambiente abriga diversas espécies de flora e fauna, tornando-se também um ponto de interesse para quem gosta de observar a biodiversidade local.

Ideal para: Caminhadas, passeios em meio à natureza, observação animais

2. Praça Batista Campos

Uma praça ampla, com jardins e árvores, perfeita para atividades ao ar livre, como pique-nique, andar de bicicleta. A praça também possui áreas para descanso e, eventualmente, eventos culturais e musicais ao ar livre.

Ideal para: Prática de esportes leves, caminhadas, lazer em família e eventos culturais.

3. Praça da República

A Praça da República é um dos marcos da cidade, com grande movimentação e ótima infraestrutura para quem quer passeios urbanos. Ela também é próxima de diversos pontos turísticos de Belém e conta com espaços para eventos, apresentações e feiras.

Ideal para: Passeios culturais, encontros sociais e eventos ao ar livre.

4. Praça do Horto

A Praça do Horto é um espaço mais tranquilo e arborizado, com bancos e muito verde. Ela é bem tranquila e cercada por vegetação, sendo uma excelente opção para quem busca relaxar, fazer piqueniques ou até ler um livro ao ar livre.

Ideal para: Momentos de tranquilidade, piqueniques, leitura e lazer.

5. Porto Futuro

O Porto Futuro é um local com infraestrutura para lazer e cultura, e tem se tornado um destino popular para famílias e visitantes. Com áreas abertas, pistas de caminhada . O local é ótimo para passeios, corridas e atividades recreativas.

Ideal para: Passeios em família, caminhadas, observação do pôr-do-sol e eventos ao ar livre.

6. Praça Dom Mário

A Praça do Marex, Dom Mário, é conhecida por ser muito bem estruturada, com brinquedos para crianças e áreas de lazer. É um lugar ideal para famílias, pois as crianças podem brincar enquanto os pais relaxam nas áreas de descanso.

Ideal para: Lazer com crianças, brincadeiras ao ar livre e relaxamento em família.

7. Parque do Utinga

O Parque do Utinga é um excelente espaço para quem quer mais contato com a natureza. Com trilhas, lagos e muita vegetação, o parque oferece atividades como caminhadas, passeios de caiaque, observação de fauna e flora, além de ser um local ideal para picnics e lazer ao ar livre.

Ideal para: Esportes ao ar livre, caminhadas, passeios de barco e atividades de ecoturismo.