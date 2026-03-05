Briga após acidente com moto é registrada na avenida Augusto Montenegro

Uma briga após um acidente envolvendo motocicleta foi registrada na manhã desta quinta-feira (5), na avenida Augusto Montenegro, próximo ao bairro do Tenoné, em Belém. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dois homens trocando agressões físicas no meio da via, enquanto uma motocicleta permanece caída na pista.

Segundo o relato de quem gravava a cena, a confusão teria começado após um dos envolvidos alegar que não pagaria os prejuízos causados à motocicleta após a batida, o que evoluiu para agressões físicas.

Na gravação, é possível ver os dois homens discutindo e partindo para a luta corporal no meio do corredor do BRT, enquanto outros veículos passam pelo local.

Motoristas que trafegavam pela avenida Augusto Montenegro precisaram reduzir a velocidade e desviar do local da confusão enquanto os envolvidos discutiam no meio da via. O vídeo do episódio passou a circular nas redes sociais ao longo da manhã.