Bosque Rodrigues Alves terá programação gratuita neste fim de semana; confira

Os visitantes poderão participar de uma trilha monitorada e efetuar o descarte sustentável de eletrônicos e sombrinhas

O Liberal
fonte

Em seus 15 hectares, o espaço abriga mais de 10 mil árvores e 435 animais. (Foto: Marli Portilho | Secom)

Neste fim de semana, o Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, localizado na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém, terá entrada gratuita no sábado (28), e no domingo (1), das 8h às 16h. No sábado (28), os visitantes poderão participar de uma trilha monitorada e efetuar o descarte sustentável de eletrônicos e sombrinhas. Já no domingo (1), o espaço funcionará normalmente, aberto para contemplação, lazer e visitação livre do público.

Com 142 anos de história, o Bosque é um dos mais importantes patrimônios naturais e históricos da capital paraense. Em seus 15 hectares, o espaço abriga mais de 10 mil árvores e 435 animais, constituindo-se em um verdadeiro santuário da fauna e flora amazônica.

Trilha monitorada

Exclusivamente no sábado, ocorrerá a trilha monitorada com saída às 10h do portão principal da avenida Almirante Barroso. A ação integra o projeto Visita Monitorada em Parques Urbanos (VMPU) da Universidade Federal do Pará (UFPA), com participação de acadêmicos do curso de Turismo, sob a coordenação do professor Fabrício Siqueira Mendes.

Nas visitações ao Bosque, todos recebem orientações com os técnicos do espaço, garantindo que as visitas ofereçam informações qualificadas sobre biodiversidade, preservação ambiental e a importância histórica do espaço. A atividade promove o aprendizado prático sobre conservação e valorização do patrimônio natural amazônico.

Bosque vira ponto de coleta de eletrônicos e sombrinhas

No sábado também ocorrerá a campanha de coleta de resíduos eletrônicos e sombrinhas, integrada à programação do projeto BR Circular, iniciativa voltada em um modelo econômico que busca reduzir desperdícios, reaproveitar recursos e prolongar o ciclo de vida de produtos e materiais.

Além da ação especial, a coleta de materiais eletrônicos ocorre todos os dias da semana, na administração do Bosque, com acesso pelo portão da travessa Perebebuí. Uma equipe responsável estará no local para orientar e receber os materiais dos visitantes. 

Veja a lista de itens aceitos

  • Teclados e mouses
  • Rádios e gravadores
  • Celulares e smartphones
  • Tablets
  • Carregadores e cabos
  • Fones de ouvido
  • Guarda-chuvas e guarda-sóis

Já no domingo, o espaço funcionará normalmente, das 8h às 16h, aberto para contemplação, lazer e visitação livre do público, proporcionando aos visitantes a oportunidade de aproveitar o ambiente natural, observar a fauna e flora e desfrutar do espaço de forma tranquila.

Revitalização e funcionamento

O Bosque passa por um processo de revitalização externa, com recuperação de oito pontos de quebra de muro e pintura do entorno. As obras estão 70% concluídas, e vão fortalecer a segurança e melhorar o aspecto visual do espaço.

O funcionamento regular do Bosque Rodrigues Alves ocorre de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, permanecendo fechado às segundas-feiras para manutenção. A entrada custa R$ 2,00, com gratuidade para crianças de até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência. Crianças de 7 a 12 anos pagam meia-entrada e, tradicionalmente, no último domingo de cada mês o acesso é gratuito para todos.

