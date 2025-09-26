Bosque Rodrigues Alves tem programação gratuita neste fim de semana; confira

Para celebrar diversas datas ambientais comemoradas ao longo deste mês de setembro, a Prefeitura de Belém realiza neste fim de semana - sábado (27) e domingo (28) - uma programação especial no Bosque Rodrigues Alves. O evento é voltado para toda a família. No último fim de semana de cada mês a entrada ao Bosque Rodrigues Alves é gratuita. E, todos os domingos, os transportes coletivos da cidade são gratuitos para a população.

A iniciativa no Bosque visa conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental, por meio de atividades educativas e culturais. Entre as datas homenageadas estão o Dia da Amazônia (dia 5), o Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias (20) e o Dia da Árvore (21), entre outras. A ação reforça o compromisso da cidade com a proteção da biodiversidade e a promoção da sustentabilidade.

Confira a programação completa:

27 de setembro (sábado)

9h às 12h: atividades educativas (pintura, exposições, orientações ambientais)

8h às 16h: coleta de eletrônicos pelo Instituto Descarte Correto

28 de setembro (domingo)

9h às 12h: atividades educativas (pintura, exposições, orientações ambientais)

10h: plantio simbólico de espécies nativas com participação do público

8h às 16h: coleta de eletrônicos pelo Instituto Descarte Correto