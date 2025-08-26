Bosque Rodrigues Alves celebra 142 anos com capivara 'Cap30' e programação especial; confira

O Bosque Rodrigues Alves, um dos espaços verdes mais emblemáticos de Belém, celebra 142 anos de fundação com uma programação especial e entrada gratuita neste fim de semana. As atividades serão realizadas nos dias 30 e 31 de agosto, com ações voltadas à educação ambiental, cultura e lazer para todas as idades.

O destaque da celebração será a apresentação da capivara “Cap30”, a nova moradora do Bosque. O animal, batizado em alusão à data do evento, simboliza o compromisso do espaço com a preservação da fauna amazônica. A chegada da capivara está marcada para sábado (30), na abertura da programação.

Visitação inclui novos espaços e atividades para crianças

Durante o evento, os visitantes poderão conhecer o novo Herpetário, voltado à exposição e conservação de répteis e anfíbios, além de áreas revitalizadas, como o recinto do Gavião-Gato e o Lago dos Cágados. As melhorias fazem parte do processo de reforma iniciado neste ano, que visa ampliar a acessibilidade, segurança e a experiência do público.

Também estão previstas trilhas monitoradas, exposições de sementes e animais taxidermizados, e atividades infantis como o projeto “Vetkids – Petvet”, que convida crianças a simular a rotina de pequenos veterinários. Outro destaque é o plantio simbólico de ipês amarelos, além da coleta de resíduos eletrônicos promovida pelo Instituto Descarte Correto.

Universidades e artistas locais integram a programação

O caráter educativo do evento será reforçado com a presença de instituições como a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), além de projetos de extensão universitária. O grupo Urban Sketchers Belém (USK) também participa, desenhando ao vivo paisagens e momentos da comemoração nas Ruínas do Castelo.

Com mais de um século de existência, o Bosque reafirma seu papel como espaço de convivência e preservação da biodiversidade amazônica, promovendo acesso à natureza no coração da capital paraense.

Programação completa

Sábado (30/08) – das 8h às 12h

Apresentação da capivara “Cap30”

Inauguração do Herpetário

Visitação ao novo recinto do Gavião-Gato e Lago dos Cágados

Trilhas monitoradas – saídas às 10h e 11h

Exposição de sementes e animais taxidermizados

Plantio simbólico de ipê amarelo – 10h

Atividade Vetkids – Petvet

Coleta de resíduos eletrônicos (8h às 16h, portão da travessa Perebebuí)

Domingo (31/08) – das 8h às 12h

Trilhas monitoradas – saídas às 10h e 11h

Exposição de sementes e animais taxidermizados

Plantio simbólico de ipê amarelo – 10h

Laboratório de sementes e atividade de colagem para crianças

Vetkids – Petvet

Atividades com o projeto “Toxoplasmose em parque urbano”

Exposição de fotos nas Ruínas do Castelo

Desenhos ao vivo com Urban Sketchers Belém.