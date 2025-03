Bosque Rodrigues Alves, em Belém, é palco de homenagens à natureza; confira a programação

O Bosque Rodrigues Alves vai ser palco de homenagens à natureza. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), da Prefeitura de Belém, organizou uma programação especial para o Dia Mundial da Floresta (21) e o Dia Mundial da Água (22), com atividades que visam conscientizar e encantar os públicos de todas as idades.

Nesta sexta-feira (dia 21), será realizada a Trilha das Águas e Floresta. A programação será dedicada a estudantes de escolas públicas - uma jornada educativa pela importância vital da água para a fauna e flora do local. Uma oportunidade para os alunos de duas turmas da sexta série da Escola Jarbas Passarinho aprenderem sobre o ciclo da água e sua conexão intrínseca com a saúde das florestas.

No sábado (dia 22), a programação terá a Exposolo no Bosque, oficina de pintura com tintas da terra, exposição de animais vivos e taxidermizados e exposição de sementes. No domingo (23), além das exposições, também haverá plantio simbólico de mudas de andiroba, cumaru, seringueira, cedro, mamorana da mata e ipê amarelo. As exposições ocorrem em vários estandes localizados na entrada principal do Bosque Rodrigues Alves. A programação será realizada entre 8 e 12 horas, mas o Bosque continuará aberto para visitação até às 16h, de terça a domingo, informou a Semma.