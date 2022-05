Bombeiros encontram corpo de menino desaparecido há quatro dias

Uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou, nesta segunda-feira (9), o corpo de um menino de 11 anos que havia desaparecido na sexta-feira (6) no município de Garrafão do Norte, no nordeste do Pará, durante banho de rio. Era o quarto dia de buscas pelo garoto, as quais foram concluídas na manhã desta segunda.

VEJA MAIS

Os bombeiros encontraram o corpo da criança, vítima de afogamento. O acidente aconteceu no rio Guamá, na vila Capoeira. Antes de ser liberado à família, ele foi encaminhado à Polícia Científica.

O cadáver foi encontrado a uma distância de três quilômetros de onde desapareceu. As buscas mobilizaram bombeiros mergulhadores de Belém e bombeiros civis do município, moradores e familiares da vítima desde sexta-feira. A criança havia pulado no rio, a partir de uma árvore, à beira das águas. Familiares e amigos ainda no domingo, soltaram balões no local onde o garoto havia desaparecido, em homenagem à criança.