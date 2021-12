Bolas de Natal: ‘Fora da Caixinha’ ensina crianças a fazerem enfeites natalinos personalizados

Estimular as crianças a fazerem experiências manuais e artísticas de forma lúdica são algumas das várias propostas oferecidas pelas oficinas e box de atividades do ‘Fora da Caixinha’. Para o Natal, as idealizadoras do projeto, a jornalista Tainá Cavalcante e a terapeuta ocupacional Clarice Oliveira, estão organizando dinâmicas voltadas para a diversão dos pequeninos. Dentre elas, está confeccionar uma bola natalina decorada com a foto da família para enfeitar a árvore.

De acordo com Tainá, a atividade proposta irá possibilitar ao pequeno colocar a “mão na massa”, além de criar uma lembrança afetiva, pois será utilizada uma fotografia da criança com os parentes. O adereço poderá ser guardado e reutilizado nas próximas datas natalinas.

“A gente visa não só estimular a diversão, o lazer da criança, mas desenvolver ela cognitivamente, desenvolver a orientação motora. A cada nova edição [da Caixinha], são novas atividades para elas produzirem, para criarem”, explica a comunicóloga, sobre os objetivos do projeto, acrescentando que os responsáveis que adquirirem a caixa, também vão levar para seus filhos ou sobrinhos, além da experiência 'Faça você mesmo', um kit com atividade ecológica, um de culinária e um de laboratório. O box custa R$ 70 reais e a loja física fica no 4º piso do Shopping Boulevard, no bairro Reduto.

Confira o passo a passo da bola de Natal personalizada:

Materiais:

- Bola acrílica personalizada

- Bolinhas de isopor

- Papel cartão vermelho

- Recorte papai Noel (dourado)

- Recorte papai Noel colorido

- Foto da família

Modo de fazer a bola personaliza:

Para iniciar a atividade, vamos cortar o papel vermelho do tamanho da circunferência da bola de acrílico. Basta colocar a bola no papel (o lado menor) e fazer um círculo com lápis; em seguida, recortar esse círculo. Decore o divisor da nossa bola, que é o círculo vermelho. O ideal é que você tenha um recorte de papai Noel para o fundo (dourado, prata) e outro colorido, para ficar em cima. Eles devem ter o mesmo tamanho. Caso só tenha um recorte, pode usar só um. Para dar efeito 3D, coloque um pedacinho de papelão embaixo do recorte e, em seguida, cole o recorte em um dos lados do círculo vermelho. Caso você tenha dois recortes de Papai Noel (um para o fundo fundo e um para frente), basta colar o fundo com o papelão e, em seguida, colar outro pedacinho de papelão na frente e colar em cima o Papai Noel colorido. Você também pode substituir o papelão por fina banana ou 3M; Vamos agora para o outro lado! Recortar uma foto da família para colocar na bola de acrílico. Você pode fazer tanto do tamanho da circunferência, como menor, para colar no dentro. Basta recortar e colar do outro lado do círculo vermelho com cola normal. Agora é só decorar com as bolinhas de isopor! Recomendamos que as coloque em um só lado do acrílico, mas, caso queira, pode usar nos dois (você só terá um trabalho um pouquinho maior para fechar seu acrílico). Caso você decida colocar nos dois lados, ponha primeiro uma parte em um lado do acrílico, “tampe” com seu círculo vermelho e, em seguida, por cima do desenho, coloque mais um pouco de isopor. O acrílico que “montará” a sua esfera precisa estar sem bolinhas, para que elas não caiam na hora de fechar. Depois que estiver montado, aí as bolinhas que você colocou por cima, se espalharão. Caso você tenha decidido colocar as bolinhas só de um lado da esfera, encaixe o seu círculo vermelho na maior parte do acrílico. Em seguida, tampe com a parte que não está com bolinhas de isopor. Encaixe direitinho para que a esfera não abra. Depois é só amarrar o seu fiozinho e pendurar a bola personalizada na sua árvore!