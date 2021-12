Faça um boneco de neve de copo plástico gastando R$15 e arrase na decoração de Natal

Os copos descartáveis que poderiam ir para o lixo ganham um novo formato com uma "pitada" de espírito natalino pelas mãos da manicure Maria Inez, que mora em Belém e, há dois anos, trabalha confeccionando bonecos de neve como enfeites de Natal. Gastando menos de R$ 15, a artesã consegue reutilizar os materiais e adornar os ambientes da casa.

A produção do enfeite natalino também é considerado ultra fácil. De acordo com a paraense, a pessoa irá precisar de no máximo seis produtos, dentro os próprios copos descartáveis, E.V.A e grampeador, e se dedicar ao serviço durante uma hora e meia.

“É um produto que ajuda o meio ambiente, pois pode ser guardado para o ano seguinte por não estragar fácil. Basta embalar da maneira adequada em um ambiente espaçoso, pode ser em cima do guarda-roupa, por exemplo. Além de economizar, a pessoa pode reutilizar o dinheiro para comprar outras coisas”, explica a manicure.

A manicure Maria Inez (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Para as pessoas que não possuem uma área extra em casa, Maria Inez propõe uma solução: os bonecos de neve feitos com meia. Cada um possui 30 cm e podem ser colocados em uma mesa ou na estante da sala de estar. “Qualquer recepção fica agradável”, reafirma a paraense.

Ficou com vontade de decorar a sua casa também? Aprenda o passo a passo do bonecos de neve:

COMO FAZER UM BONECO DE NEVE COM COPOS DESCARTÁVEIS

(Divulgação)

Materiais:

Para a cabeça:

- 2 pacotes de copos descartáveis de café de cem unidades cada;

Para o corpo:

- 2 pacotes de copos descartáveis de 300 ml de cem unidades cada;

Para a decoração no geral:

- Papel cartão nas cores laranja e preto; - Tesoura; - Grampeador; - Cola quente. - E.V.A cor preta - TNT vermelha

Modo de fazer:

Grampeie os copos descartáveis maiores lado a lado, dispostos em forma de círculo. Feito isso, preencha carreiras de copo até completar com 45 copos. Em seguida, repita o processo, fazendo outro conjunto de copos descartáveis em forma de círculo. Até formar uma bola grande Faça o mesmo procedimento com os copos descartáveis de café, porém em uma proporção menor, ou seja, com 35 copos. Cole as duas partes com cola quente. Com a tesoura, faça um quadrado no papel cartão laranja, e enrole-o em formato de cone. Esse cone laranja será o nariz do boneco. Os olhos do boneco você utiliza o cartão preto. Faça dois círculos. Cole com cola quente. Para a cartola, utilize o E.V.A verde. Molde a partir da sua criatividade. Utilize o TNT vermelho para fazer o cachecol.

Boneco de neve com meia

(Reprodução/ Arquivo pessoal)

Materiais

- Meias brancas - Algodão - Retalhos de tecido - Cola quente - Botões coloridos

Modo de fazer