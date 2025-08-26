Capa Jornal Amazônia
Belém

Bike Anjo Belém promove oficina gratuita de mecânica básica para bicicletas

Além do aprendizado técnico, o encontro também terá um espaço dedicado à troca de ideias entre ciclistas

O Liberal
fonte

O evento tem objetivo de fortalecer a rede de voluntários da Bike Anjo (Divulgação)

A rede Bike Anjo Belém está de volta com uma iniciativa voltada para ciclistas iniciantes e voluntários, uma oficina gratuita de mecânica básica para bicicletas. O evento acontece no próximo sábado (30), das 16h às 19h, na Av. Alcindo Cacela, nº 1265. O evento é gratuito e aberto ao público. Não é necessário ter experiência prévia com mecânica ou ciclismo.

Voltada para quem deseja aprender mais sobre o funcionamento da bicicleta e se engajar na promoção da mobilidade urbana sustentável, a oficina será conduzida por um mecânico experiente e contará com noções práticas de manutenção básica.

Além do aprendizado técnico, o encontro também terá um espaço dedicado à troca de ideias entre ciclistas, lanche coletivo e muita conversa boa, tudo com o objetivo de fortalecer a rede de voluntários da Bike Anjo e atrair novas pessoas interessadas em transformar a cidade por meio da bicicleta.

