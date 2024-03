Benevides apresenta Cartaz Oficial do Círio de Nossa Senhora do Carmo neste domingo, 17

No domingo, 17, a partir das 19h, Benevides apresenta o Cartaz Oficial do Círio de Nossa Senhora do Carmo 2024, a padroeira do município. Segundo fontes locais, o cartaz promete trazer características emblemáticas da cidade e remeterá à importância da Conferência (COP 30), que será realizada em Belém. O evento será realizado na igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo e reunirá autoridades religiosas, representantes da comunidade e devotos.

Vale destacar que a escolha do cartaz oficial é aguardada com expectativa, pois ele não apenas representa a festividade religiosa, mas também carrega consigo a identidade e a cultura do povo benevidense. A temática remete à COP 30 e visa destacar a importância da preservação ambiental e do compromisso comum em proteger nosso planeta.