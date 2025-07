beneficente portuguesa recebe R$ 35 milhões para ampliar serviços do sus

O Ministério da Saúde anunciou o repasse de R$ 35 milhões para o Hospital Beneficente Portuguesa, um dos mais tradicionais e reconhecidos da capital paraense. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (30), em Belém, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha; do presidente do hospital, Alirio José Duarte Gonçalves; e do prefeito de Belém, Igor Normando. O investimento integra o programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo principal reduzir o tempo de espera para cirurgias, exames e consultas especializadas na rede pública.

Os recursos permitirão a ampliação dos atendimentos especializados gratuitos por meio do SUS, com aquisição de novos equipamentos, incluindo a radioterapia, mutirões de cirurgias e a habilitação do hospital como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). A expectativa é que um acelerador linear, equipamento de ponta para radioterapia, esteja em funcionamento até dezembro deste ano.

Durante a visita, o ministro Alexandre Padilha destacou a importância do programa para acelerar o atendimento especializado em Belém. “Esse programa é para reduzir o tempo de espera para cirurgias, consultas especializadas e exames, aqui no Hospital Beneficente Portuguesa, que, com um mutirão de cirurgias, realização de tomografias, ressonância nuclear magnética, cirurgia cardíaca, cirurgia de urologia, problemas ginecológicos ou oftalmologia, está ajudando a reduzir o tempo de espera para o atendimento especializado aqui na cidade de Belém. Isso faz parte do Agora Tem Especialistas”, explicou.

O ministro reforçou o impacto que a pandemia causou na demanda reprimida do SUS: “Hoje eu, por exemplo, presenciei pacientes que estavam esperando há três, quatro anos para fazer um procedimento cardíaco, que foi suspenso durante a pandemia. Então, nosso esforço é ter menos tempo de espera, mais cirurgias, mais equipamentos e mais atendimento especializado”, afirmou.

VEJA MAIS:

Ministro Alexandre Padilha: "Esse programa é para reduzir o tempo de espera para cirurgias, consultas especializadas e exames" (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Hospital investe no combate ao câncer com tecnologia de ponta

Presidente da Beneficente Portuguesa, Alirio José Duarte Gonçalves destacou o significado do aporte para o hospital e para a saúde pública local. “É um passo importante para a saúde do Estado do Pará e para a saúde de Belém. A Beneficente se junta ao programa e, hoje, passa a ter mais especialistas para a área da saúde. Deu um grande passo no combate ao câncer, com a aquisição do maior equipamento - que é o melhor do mundo para essa finalidade - e que estará na Beneficente até dezembro deste ano”, complementou.

Além disso, o presidente ressaltou a importância da parceria com os governos federal, estadual e municipal: “A parceria com o Ministério da Saúde, com o Governo do Estado e com a Prefeitura de Belém fortalece a saúde para todos os paraenses. Isso é muito importante, é um passo bem grande. A Beneficente já era consolidada com o Sistema Único de Saúde e agora fica muito mais forte, muito mais ligada à saúde dos paraenses”, afirmou. Alirio destacou que a Beneficente Portuguesa é uma instituição filantrópica, “com mais 100 anos prestados à saúde dos paraenses. Carrega, em sua origem, a união histórica entre Brasil e Portugal, que se materializa diariamente na atenção e no cuidado com a vida humana”.