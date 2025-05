Hospital Beneficente Portuguesa inaugura centro oncológico com tecnologia e atendimento humanizado

O Hospital Beneficente Portuguesa (HBP) inaugurou, nesta segunda-feira (19), o seu novo espaço oncológico em Belém. Pela primeira vez, a instituição centenária passa a contar com uma área totalmente dedicada ao tratamento de pacientes com câncer, reunindo tecnologia avançada, equipe multidisciplinar e foco no atendimento humanizado.

“Apesar de sermos um hospital com longa trajetória, essa é a primeira vez que o hospital oferece um espaço voltado, exclusivamente, para a oncologia. Investimos muito para garantir o que há de mais moderno em equipamentos e, principalmente, na formação de uma equipe médica humanizada e atualizada com os protocolos mais recentes”, explicou o coordenador da unidade, Dr. Manuel Maia.

A nova estrutura conta com três boxes individuais e quatro suítes privativas, todas projetadas para oferecer conforto durante os procedimentos, especialmente para pacientes que enfrentam protocolos longos. As suítes, por exemplo, são equipadas com macas para maior comodidade dos pacientes mais frágeis.

Além disso, o espaço dispõe de uma sala de triagem inicial, onde são aferidos sinais vitais e outras informações clínicas, além de uma segunda triagem feita pela equipe de enfermagem antes do início do tratamento. O ambiente também foi pensado para proporcionar acolhimento emocional e familiar: os pacientes podem personalizar os espaços com fotos e objetos afetivos, e contam com o apoio de psicólogos e assistentes sociais durante todo o processo.

Segundo o presidente do hospital, Alírio Gonçalves, o novo centro representa um marco não só para a instituição, mas para toda a rede de saúde oncológica do Pará. “A oncologia da Beneficente Portuguesa passa a ser a mais moderna de Belém, unindo requinte, conforto e um diferencial que consideramos essencial: o atendimento humanizado. Aqui, o paciente vai se sentir acolhido, em um ambiente feito especialmente para ele, com estrutura que permite desde leitura e uso de dispositivos eletrônicos até o acompanhamento psicológico durante o tratamento”, afirmou.

Outro destaque do novo centro oncológico é a implantação de reuniões multidisciplinares para avaliação dos casos, reunindo oncologistas, radioterapeutas, cirurgiões, patologistas e radiologistas. “Essas reuniões são práticas reconhecidas mundialmente e nos ajudam a definir condutas otimizadas para cada paciente, elevando a qualidade do cuidado prestado”, concluiu o Dr. Manoel Maia.