Bênção dos animais será realizada neste domingo, 11, na paróquia de Santo Antônio de Lisboa

Como parte da programação da festividade em honra ao santo padroeiro, a paróquia de Santo Antônio de Lisboa, em Belém, realizará a tradicional bênção dos animais neste domingo (11). O momento é aberto para todos os pets e terá início às 9h30.

A festividade do padroeiro teve início no dia 01 de junho e vai até o dia 13. Segundo frei Rodolfo Pimentel, pároco da igreja, o momento de intimidade entre os pets, seus tutores e o santo mostra a santidade e a presença no dia a dia.

“Esse momento de celebrar e abençoar os animais é também uma forma de inseri-los cada vez mais no dia a dia do lar que ele habita, é uma forma de tornar íntimo como um todo a família que adotou o padroeiro como santo devocional” destacou o frei.

Histórico

Os escritos históricos sobre a vida de Santo Antônio de Lisboa relatam a grande presença dos animais. Da pregação aos peixes, até o milagre da mula, quando o santo estava com um ostensório na mão, o sincretismo estava presente.

Serviço

Benção Solene dos Animais

Aberto para todos os pets

Local: Palco com área coberta, em frente a Paróquia de Santo Antônio de Lisboa.

R. Dos Tamoios,1875. Em frente à praça Batista Campos.

Horário: 09h30