Trecho da Rua dos Tamoios é interditado provisoriamente para festividade junina

A Rua dos Tamoios, no trecho entre a travessa Padre Eutíquio e avenida Serzedelo Correa, no bairro de Batista Campos, em Belém, foi interditada na última quarta-feira (31/05) para a realização da Festividade de Santo Antônio de Lisboa. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), responsável pela interdição, a intervenção viária seguirá até o dia 11 de junho.

"A Semob recomenda aos condutores que redobrem a atenção, diminuam a velocidade no trecho e desviem pela travessa Padre Eutíquio. A interdição e sinalização com cavaletes e cones é de responsabilidade da organização da festividade. Essas medidas são necessárias para garantir a segurança viária de condutores e transeuntes no local.", destacou a Superintendência.

Festividade de Santo Antônio de Lisboa

O início da festividade da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, localizada no bairro de Batista Campos, em Belém, foi marcado para eesta quinta-feira (01), com programação religiosa e cultural. Segue até dia 13 de junho. Sobre a programação religiosa, será dividida em missas diárias e trezenas, às 6h30, 12h, 17h e 19h na capela, localizada na Rua dos Tamoios, 1875; e às 19h, na igreja matriz, localizada na Rua Engº Fernando Guilhon, 943.

Também haverá atrações culturais e venda de comidas típicas na Praça Batista Campos e no Centrão, na rua São Miguel. No dia 10 de junho, será realizado o tradicional Casamento Comunitário. No dia 11 de junho, a esperada Benção dos Animais.

Já no dia 13 de junho, dia do padroeiro, os fiéis podem acompanhar a procissão luminosa, pelas ruas próximas à igreja. Após a procissão, haverá um show da banda Nosso Tom. Dentre as outras atrações culturais estão as bandas balada kids, Virtudão, a cantora paraense Lucinha Bastos e o cantor Pinduca.

Serviços:

Festividade de Santo Antônio de Lisboa Período 01 a 13 de Junho de 2023

Missas:

06h30, 12h00, 17h00: Capela de Santo Antônio de Lisboa - Rua dos Tamoios, 1875.

19h00: Igreja Matriz de Santo Antônio de Lisboa, sn.

Programação Cultural:

Sempre após a missa, na Rua dos Tamoios em frente à Praça Batista Campos.