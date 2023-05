Festividade de Santo Antônio de Lisboa começa nesta quinta, no bairro de Batista Campos, em Belém

A festividade da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, localizada no bairro de Batista Campos, em Belém, coneça nesta quinta-feira (01), com programação religiosa e cultural. Segue até dia 13 de junho.

Sobre a programação religiosa, será dividida em missas diárias e trezenas, às 6h30, 12h, 17h e 19h na capela, localizada na Rua dos Tamoios, 1875; e às 19h, na igreja matriz, localizada na Rua Engº Fernando Guilhon, 943.

Também haverá atrações culturais e venda de comidas típicas na Praça Batista Campos e no Centrão, na rua São Miguel. No dia 10 de junho, será realizado o tradicional Casamento Comunitário. No dia 11 de junho, a esperada Benção dos Animais,. Já no dia 13 de junho, dia do padroeiro, os fiéis podem acompanhar a procissão luminosa, pelas ruas próximas à igreja. Após a procissão, haverá um show da banda Nosso Tom.

VEJA MAIS

Dentre as atrações culturais estão as bandas balada kids, Nosso Tom, Virtudão, a cantora paraense Lucinha Bastos e o cantor Pinduca.

Qual o tema desse ano?

No dia 13 de maio a Paróquia apresentou o cartaz da festividade 2023 com o tema: “Santo Antônio e o Pão da Partilha, milagre de Amor”. E o lema: "Pão em todas as mesas”.

A Festividade este ano traz para o centro de sua reflexão a Campanha da Fraternidade 2023, onde a fome é tratada pela Igreja no Brasil. Neste ano, o tema da Campanha da Fraternidade foi: “Fraternidade e Fome”, e o lema: “Dai-lhes vós mesmos de comer!”.

“É uma espera do ano todo, mobilizamos a igreja e nossos devotos para este momento, a grande festa em honra e devoção do nosso padroeiro e isso envolve os ritos litúrgicos, mas, também envolve festejar e celebrar os feitos e a glória de Santo Antônio de Lisboa, por isso temos uma programação cultural extensa, para animar e trazer nossa comunidade, fiéis e admiradores” comentou Frei Rodolfo Pimentel, da Ordem Franciscana Menor e pároco da igreja do padroeiro.

Serviços:

Festividade de Santo Antônio de Lisboa Período 01 a 13 de Junho de 2023

Missas:

06h30, 12h00, 17h00: Capela de Santo Antônio de Lisboa - Rua dos Tamoios, 1875.

19h00: Igreja Matriz de Santo Antônio de Lisboa, sn.

Programação Cultural:

Sempre após a missa, na Rua dos Tamoios em frente à Praça Batista Vampos.